Каждый может проявить себя – рассказываем о фестивале-конкурсе «Огонь молодёжных талантов»

Владислав Дубицкий, официальный представитель Центрального комитета БРСМ, главный режиссер Дня молодежи:

Участники абсолютно из всех регионов нашей страны – это победители и призеры региональных этапов, которые дошли до нас. Мы, конечно, дали возможность участникам, которые не принимали участия в региональных этапах, тоже попасть к нам в финал. Они соревнуются в пяти номинациях, трех конкурсных направлениях – это «Огонь голоса», «Огонь уникальности» и «Огонь танца» на двух площадках в городе Витебске. Номинации абсолютно разные, если это «Огонь танца», то это «Шоу-программа», «Стрит-дэнс». «Огонь голоса» – это «Авторский хит», «Славянский хит», «Мировой хит». «Огонь уникальности» – это все, что касается оригинального жанра.

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