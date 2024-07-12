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Каждый может проявить себя – рассказываем о фестивале-конкурсе «Огонь молодёжных талантов»

12 июля 2024 15:29
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Более 500 талантливых артистов со всей Беларуси зажгут фестиваль-конкурс «Огонь молодежных талантов».

Каждый может проявить себя – рассказываем о фестивале-конкурсе «Огонь молодёжных талантов»-1

Владислав Дубицкий, официальный представитель Центрального комитета БРСМ, главный режиссер Дня молодежи:
Участники абсолютно из всех регионов нашей страны – это победители и призеры региональных этапов, которые дошли до нас. Мы, конечно, дали возможность участникам, которые не принимали участия в региональных этапах, тоже попасть к нам в финал. Они соревнуются в пяти номинациях, трех конкурсных направлениях – это «Огонь голоса», «Огонь уникальности» и «Огонь танца» на двух площадках в городе Витебске. Номинации абсолютно разные, если это «Огонь танца», то это «Шоу-программа», «Стрит-дэнс». «Огонь голоса» – это «Авторский хит», «Славянский хит», «Мировой хит». «Огонь уникальности» – это все, что касается оригинального жанра.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # Егор Канн # Вероника Макаревич

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