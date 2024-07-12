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Коллаборации юных дизайнеров с особенностями развития – на «Славянском базаре» представили модный показ «Рука в руке»

12 июля 2024 16:50
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Маркелова, директор дома моды «Солнечный ангел» и Юлия Кутепова, руководитель образцового театра моды «Костюмер» и театра моды «Мадам».

Коллаборации юных дизайнеров с особенностями развития – на «Славянском базаре» представили модный показ «Рука в руке»-1

Юлия Кутепова, руководитель образцового театра моды «Костюмер» и театра моды «Мадам»:
Особенный модный показ «Рука в руке» для детей с особенностями развития. Детки к нам приехали из Москвы, Руденская специальная школа-интернат, Витебская специальная школа, гости из других школ. Наш театр моды «Костюмер» и театр моды «Мадам» поддержат этот проект.

Александр Меженный, ведущий:
Как вообще пришла идея организовать что-то для таких особенных деток, более того, что-то модное, интересное и то, чего еще не было?

Юлия Кутепова:
Нас объединил республиканский благотворительный проект «Особенный модный показ «Цветные сны». Он уже проходит седьмой раз в Минске, мы решили в 2024 году переместить его в Витебск. Благодаря этому мы нашли интересных гостей, которых можно было бы пригласить. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча принесет какую-то дальнейшую творческую дружбу.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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