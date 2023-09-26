В Минске открылся юбилейный форум «Будпрагрэс-2023»

Свои достижения презентуют около 60 экспонентов из разных стран. Среди традиционных разделов – «Дизайн и интерьер», «Проектирование и моделирование», «Хай-тек в архитектуре и строительстве». Профессионалы расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, дизайне, архитектуре. Не обойдется без семинаров, конференций и шоу-демонстраций.

Олег Швец, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

На сегодня строительная отрасль действительно справилась с теми вызовами, которые были под нее поставлены. Когда началась операция, порядка 45 % экспорта товаров и услуг было непосредственно в странах Европейского союза. Мы за эти годы не опустились ниже 100 %. Более того, по Российской Федерации у нас идет рост более 124 %. Обращаю внимание, это не только в денежном выражении, это непосредственно и в объемных показателях. Мы открыли новые страны, новые рынки.