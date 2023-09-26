Как доступно рассказать ребёнку о финансовой грамотности? В Беларуси подготовили специальные учебники

Валерия Яскевич, корреспондент:

Кажется, я нашла то, что нужно. Изучив это пособие по финансовой грамотности, я смогу с легкостью накопить на новые туфли. Все чаще в нашей стране проводят недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Там ребята получают новый багаж знаний и учатся распоряжаться деньгами. Работа ведется системно, под контролем Национального банка.

Накопленный опыт специалисты разместили в пособии для 8-9 классов. Книга раскрывает основные темы, связанные с личным бюджетом.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь:

Для того чтобы сделать это качественно, охватить весь пласт молодежи, мы решили действовать через систему образования и совместно с Министерством образования, квалифицированными авторами из БГУ создали учебники. Теперь это неотъемлемая часть факультативных занятий. Педагоги сами разрабатывают интересные игры, презентации и тесты, чтобы объяснить детям в простой форме сложные финансовые процессы.

Юлия Сакович:

Они понравились ребятам и педагогам. Был издан учебник для ученика и пособие для учителя, потому что учителя тоже зачастую нуждаются в том, чтобы правильно преподносить финансовую информацию, чтобы у них была методология. Совсем недавно коллектив кафедры международных экономических отношений БГУ совместно с Национальным банком создали путеводитель в мир финансов и для 5-7 классов.

Екатерина Столярова, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Мы старались описать базовый перечень тем и вопросов, с которыми сталкиваются взрослые люди в реальной жизни в сфере финансов. Поскольку дети постоянно находятся рядом с ними, они являются непосредственными участниками, для них очень важно понимать, что происходит. Юлия Сакович:

В нем больше картинок. Он больше адаптирован для младших школьников, сделан в виде истории. Семья: мальчик Алешка, его сестра, папа, мама, бабушка, дедушка – все разбираются в финансовых ситуациях. Открывают банковский вклад, думают, нужно ли им воспользоваться кредитом. Там множество задач практического характера. Мы надеемся, что он понравится ученикам.

Главный принцип управления деньгами таков: общая сумма расходов не должна превышать общую сумму доходов. Специалисты поделились еще несколькими рекомендациями. Екатерина Столярова:

Не бояться финансов, пробовать, изучать, узнавать как можно больше. Второе – деньги все-таки любят счет, соответственно, нужно учитывать свои доходы, расходы. И, конечно же, быть внимательными: финансы очень внимательных людей. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда у нас есть договор и мелким шрифтом что-то написано. Желательно читать то, что написано как раз таки внизу.