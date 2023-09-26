Картофельные оладьи с яйцом пашот. Рассказываем, как приготовить такое блюдо

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Предлагаю приготовить картофельные оладушки с яйцом пашот. Для приготовления нашего блюда нам понадобится картофель, куриные яйца, крем-чиз, свежий шпинат, форель, жирные сливки и мука.

Начинаем с картофеля. Нужно сделать картофельные оладушки. Берем миску, терку и картофель и натираем. Картофель мы натираем чем крупнее, тем лучше.

Картофель готов, добавляем яйца. Одно яйцо. Соль. Перец черный. Одна столовая ложка муки. И все перемешиваем.

Для того чтобы придать нашим оладушкам более яркий цвет, можно добавить туда немного зелени. Пару веточек укропа меленько нарезаем. Добавляем укроп в картофельную массу и перемешиваем.

Чтобы наше блюдо было не совсем простым, а более изящным и визуально красивым, мы используем такие ингредиенты, как шпинат, лосось и крем-чиз. Для этого у нас свежий шпинат, нам нужно его обжарить.

Добавляем масло, разогреваем его, чтобы пошел легкий дымок, всыпаем шпинат, начинаем мешать и добавляем туда же жирные сливки. Выпариваем их на интенсивном огне. Буквально 30 секунд – они загустеют, и снимаем шпинат.

А сейчас приступаем к приготовлению яйца пашот. Многие считают, что яйцо пашот готовить очень сложно. На самом деле это не правда. Берем яйцо и выбиваем его в ситечко. Здесь мы видим, что у яйца есть два белка – один плотный, один менее плотный. Менее плотный белок начинает стекать. Оставляем так где-то на минуту.

Подготавливаем воду. Вода должна кипеть не интенсивно. Добавляем туда уксус и соль. Вода готова. Переносим яйцо. Мы его немного подбиваем, чтобы оно не прилипло ко дну. Никаких воронок здесь не надо. Надо, чтобы было неинтенсивное кипение, чтобы пузырьки воды подкидывали яйцо – и оно примет идеальную форму. Яйцо пашот варится две минуты.

А теперь приступаем к жарке оладий. Берем растительное масло и льем на сильно разогретую сковородку. Она должна дымиться, прямо гореть. Столовой ложечкой аккуратно формуем по размеру ложки, выкладываем наши оладушки.

Для того чтобы переворачивать оладушки, я использую вилку. Чтобы ладушки получились хрустящими и золотистыми, их нужно жарить в большом количестве, растительное масло. И я уже не могу ничего не помню. Для того чтобы переворачивать, а ладушки я использую вилку. Чтобы оладьи получились хрустящими и золотистыми, их нужно жарить в большом количестве растительного масла. Буквально 2-3 минуты, и наши оладьи готовы.

Снимаем их со сковороды. Блюдо практически готова. Теперь будем приступать к сервировке. Берем форель, нарезаем три кусочка. Берем тарелочку, на нее начинаем укладывать ладушки, прослаивая соусом из шпината и сливок. Крем-чиз – тоже ложку. Выкладываем рыбу и яйцо пашот.