В Минске начали включать батареи в офисных помещениях

Новости Беларуси. В Минске объявлено о начале отопительного сезона для офисных помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 октября батареи начали включать в общественных и административных зданиях столицы, а также в промышленных и прочих организациях. Решение принято в Мингорисполкоме на основании нормативов. Отапливать помещения, где работают люди, начинают при средней температуре в течение пяти суток +10 °C и ниже.