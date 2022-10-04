Прямой эфир

В Минске начали включать батареи в офисных помещениях

04 октября 2022 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске объявлено о начале отопительного сезона для офисных помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начали включать батареи в офисных помещениях-1

4 октября батареи начали включать в общественных и административных зданиях столицы, а также в промышленных и прочих организациях. Решение принято в Мингорисполкоме на основании нормативов. Отапливать помещения, где работают люди, начинают при средней температуре в течение пяти суток +10 °C и ниже.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как ускорить рост волос? Советы трихолога
04 октября 2022 11:39

Как ускорить рост волос? Советы трихолога

«Мы этого не прячем». Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации в Украине
04 октября 2022 10:55

«Мы этого не прячем». Лукашенко рассказал об участии Беларуси в спецоперации в Украине

Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и её союзников»
04 октября 2022 10:35

Лукашенко: «Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и её союзников»