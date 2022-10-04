Как ускорить рост волос? Советы трихолога
Вера Позняк, корреспондент:
Здоровые и ухоженные волосы – то, о чем мечтают большинство женщин. Но что влияет на их состояние и как правильно за ними ухаживать? Поговорим прямо сейчас.
Интересный факт, за всю жизнь мы можем отрастить более 10 метров волос. А если поместить их в одну линию, получится более 1 000 километров. В среднем скорость роста волос в месяц составляет всего сантиметр. Так почему у одних «коса по пояс», а другие, даже самые терпеливые, так и остаются в ожидании роскошных локонов. За ответами мы обратились к врачу-трихологу.
Ирина Третьякова, трихолог:
Скорость роста волос зависит от генетической предрасположенности. Если природой программирован короткий период роста волос, то длину отрастить не сможем. Факторы, которые влияют на рост волос – неправильный уход за кожей головы, неправильное использование шампуней и кондиционера. Мы можем чрезмерно обезжиривать или зажирнять кожу. Кожа головы недостаточно очищается, это приводит к себорее, грибковое заболевание на коже головы. Кожа будет воспаляться, волосы будут выпадать, их рост может замедляться. Чрезмерное ультрафиолетовое облучение может приводить к избыточной сухости, ломкости волос. К осени волосы будут выпадать и сечься, меняться в своей структуре.
Если вы заметили изменение структуры волос или они стали расти значительно медленнее, важно понимать, что к такой проблеме нужно подходить комплексно. И лечить волосы не только снаружи, но и изнутри. Первым делом необходимо сдать анализы и пройти курс лечения.
Ирина Третьякова:
Во время консультации беседуем, выявляем факторы риска, причину возникновения заболевания, проходим трихоскопию. На приеме определяем тактику лечения. Трихоскопия – метод обследования кожи головы и волос с целью выявить патологию. Волосы во много раз увеличиваются. Прямо на приеме с пациентом можем увидеть, какие есть изменения.
Правильный ежедневный уход – залог здоровых волос. Мойте голову по мере ее загрязнения, не расчесывайте мокрые волосы. А ложиться спать, не просушив хорошенько локоны, и вовсе чревато последствиями. В мокром состоянии они очень уязвимы и сильно травмируются от соприкосновения с подушкой.
Ирина Третьякова:
Медицина не стоит на месте. У нас множество методов коррекции, лечения. Главное – выявить причину и заниматься лечением. Это средства, которые улучшают кровообращение, мезотерапия, плазмотерапия. При плазмотерапии, если у пациента достаточный уровень тромбоцитов, кровь без воспалительных изменений, мы можем забирать его кровь цельную, центрифугировать в специальной пробирке, вводить инъекционно в кожу головы препарат. Для тех, кто боится боли, есть лазерная стимуляция роста волос. Воздействуем на сальные железы, частично они разрушаются, будет уменьшаться себорея.
Помните, отращивание длины волос – это долгий процесс. Запасайтесь терпением и советами специалистов, и здоровые локоны вам обеспечены.