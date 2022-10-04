Как ускорить рост волос? Советы трихолога

Вера Позняк, корреспондент:

Здоровые и ухоженные волосы – то, о чем мечтают большинство женщин. Но что влияет на их состояние и как правильно за ними ухаживать? Поговорим прямо сейчас. Интересный факт, за всю жизнь мы можем отрастить более 10 метров волос. А если поместить их в одну линию, получится более 1 000 километров. В среднем скорость роста волос в месяц составляет всего сантиметр. Так почему у одних «коса по пояс», а другие, даже самые терпеливые, так и остаются в ожидании роскошных локонов. За ответами мы обратились к врачу-трихологу.

Ирина Третьякова, трихолог:

Скорость роста волос зависит от генетической предрасположенности. Если природой программирован короткий период роста волос, то длину отрастить не сможем. Факторы, которые влияют на рост волос – неправильный уход за кожей головы, неправильное использование шампуней и кондиционера. Мы можем чрезмерно обезжиривать или зажирнять кожу. Кожа головы недостаточно очищается, это приводит к себорее, грибковое заболевание на коже головы. Кожа будет воспаляться, волосы будут выпадать, их рост может замедляться. Чрезмерное ультрафиолетовое облучение может приводить к избыточной сухости, ломкости волос. К осени волосы будут выпадать и сечься, меняться в своей структуре.

Если вы заметили изменение структуры волос или они стали расти значительно медленнее, важно понимать, что к такой проблеме нужно подходить комплексно. И лечить волосы не только снаружи, но и изнутри. Первым делом необходимо сдать анализы и пройти курс лечения. Ирина Третьякова:

Во время консультации беседуем, выявляем факторы риска, причину возникновения заболевания, проходим трихоскопию. На приеме определяем тактику лечения. Трихоскопия – метод обследования кожи головы и волос с целью выявить патологию. Волосы во много раз увеличиваются. Прямо на приеме с пациентом можем увидеть, какие есть изменения.

Правильный ежедневный уход – залог здоровых волос. Мойте голову по мере ее загрязнения, не расчесывайте мокрые волосы. А ложиться спать, не просушив хорошенько локоны, и вовсе чревато последствиями. В мокром состоянии они очень уязвимы и сильно травмируются от соприкосновения с подушкой.