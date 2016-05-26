Новости Беларуси. В Минске начали создавать мобильные группы, которые в режиме нон-стоп следят за соблюдением чистоты и порядка в городе. Причем особое внимание уделяют участкам, прилегающим к частному сектору и ведомственной застройке. Не обойдут стороной и зеленые зоны, а также дворовые территории.

Осмотр рабочих угодий инспекторы Советского района, как правило, начинают с утра пораньше. На повестке дня – объезд сразу нескольких площадок.

Но сегодня в центре внимания всех наблюдателей – парк Котовка. Именно он стал яблоком раздора между жителями и заказчиком. Ведь здесь из-за строительства католического храма планируют вырубить 49 деревьев. И чтобы максимально сократить потери местного населения, парк ежедневно осматривают экологи, орнитологи и другие специалисты.

Татьяна Жичко, заместитель начальника отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Вырубка деревьев на данной территории, по мнению специалистов-орнитологов Академии наук, негативно скажется на животном мире.

Зеленстроевцы уверяют: местные жители постоянно препятствуют вырубке деревьев так называемым шипованием, что наносит еще больший вред насаждениям. Эксперты подчеркивают: здесь планируется в будущем произвести компенсационные посадки.

Дмитрий Гарельский, заместитель директора УП «Зеленстрой Советского района Минска»:

На сегодняшний день работы по вырубке деревьев приостановлены, после информации комитета природных ресурсов будет принято решение о продолжении либо приостановлении данного вида работа.

Ежедневный мониторинг – еще и возможность диалога с населением. Благодаря такому взаимопониманию на улице Клумова решили давно наболевший вопрос с заменой асфальта. Сегодня эти работы полностью завершены.

Геннадий Бакунович, заместитель директора КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Партизанского района»:

Также проводим покос придомовой территории, окраску малых архитектурных форм. Мы для этого и созданы, чтобы постоянно вести эту работу для наших жильцов, для наших потребителей.

Под контролем и Московский район. Здесь особое внимание уделяют уборке каркасных улиц и дворовых территорий. Для тщательного осмотра уже созданы три мобильные группы, которые возьмут на карандаш благоустройство частного сектора.

Дмитрий Питерский, заместитель главы администрации Московского района:

Хотелось бы обратиться к жителям нашего района, чтобы они не ждали прихода рабочей группы, которая расскажет им, что надо делать. Нужно сегодня выйти, по-хозяйски оценить все, что они имеют, все, что находится в ведении, и привести это в нормальное состояние.

Подобного рода осмотры в Минске намерены проводить ежедневно. Ведь главная задача городских служб – научить жителей правильно обращаться с тем, что уже создано, а главное общими силами поддержать этот порядок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.