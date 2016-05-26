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Подготовка к празднованию Дня Независимости: генеральные репетиции пройдут 25 и 28 июня

26 мая 2016 11:16
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Новости Беларуси. Легендарные Т-34 и техника нового поколения. В Беларуси продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. Пока к параду готовятся на военном аэродроме «Липки». Там 26 мая прошла очередная репетиция.

Всего в параде примут участие порядка 160 единиц техники. Бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня. К ним присоединится и ретротехника времен Великой отечественной войны и послевоенных лет. Протяженность колонны составит два километра.

Сейчас военные оттачивают равнение машин в колоннах. Всего запланировано 16 репетиций. Генеральные прогоны пройдут  25 и 28 июня. В праздничный же день парад пройдет по проспекту Машерова в сопровождении солдат минского гарнизона и роты почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Завершилась вторая неделя подготовки механизированной колонны, в ходе которой отработана слаженность парадных расчетов, выдерживания дистанции, скорости движения, выравнивание в линию. Данная подготовка является не только подготовкой в парадным мероприятиям, но еще и повышает уровень профессиональной подготовленности механиков, водителей, личный состав отрабатывает как строевую слаженность, так и в процессе подготовки техники повышает уровень технической подготовленности и водительского мастерства.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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