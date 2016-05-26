Илье Кургану, легендарному белорусскому диктору, 26 мая исполнилось 90 лет

Новости Беларуси. Голос эпохи. Легендарному диктору Илье Кургану 26 мая исполнилось 90. Его знаменитое «Гаворыць Мінск!» помнит не одно поколение. Белорусский Левитан проработал на радио без малого 40 лет. А ведь когда-то садиться за микрофон Илья Львович и не собирался. В свои 20 он мечтал стать актером.

Его бархатистый голос, казалось, заглядывает в самую душу. Курган работал у микрофона только в прямом эфире. Причем к выпускам не готовился. Читал, что называется, «с листа».

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Однажды сказал: «Гаворыць Мінск. 10 гадзін, 15 дзяцей. Пачынаем перадачу для дзяцей».

И это скорее исключение из правил. К работе Курган подходил с особой скрупулезностью. Это общее качество и сблизило его со знаменитым Юрием Левитаном. Они познакомились, как и полагается, за микрофоном. Потом рабочие отношение переросли в настоящую дружбу.

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Потом уже Юрбор называл (Юрий Борисович).

А ведь он всегда мечтал стать актером. Закончил театральный институт, пробовался на роли в спектакли. За микрофон его усадила первая любовь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Меня пригласили в Витебский театр. А жена моя училась на первом курсе. Она говорит: «Что ж это за семья такая: ты будешь в Витебске, я в Минске». Вдруг я по радио абсолютно случайно услышал объявление «Конкурс – диктор радио».

Он прошел среди почти 100 кандидатов по конкурсу. И так проработал на радио без малого 40 лет. Четкие акценты и в то же время тонкая мелодичность заставляли белорусов прильнуть к радиоприемнику и узнать сводки последних новостей.

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это просто от природы. В школе меня называли «наш патефон».

Немного лет после именно с помощью патефона его будет слушать вся страна. Илья Львович озвучит не одного классика. К слову, любимый писатель, Янка Купала, когда-то жил с ним по соседству. И пусть еще мальчишкой, но Курган знал: лазить за купаловскими яблоками просто по совести нельзя.

Илья Курган, заслуженный артист Республики Беларусь:

Тогда она называлась улица Пролетарская. И мы лазили по садам. Ведь недалеко. Но Купалы, вы что? Это было святое.

И в свои 90 он не утратил той детской живости ума и невероятного чувства юмора. По-прежнему много читает и слушает. Разве что за сердце держится чаще. Но держится. Человек-легенда – его магия за кадром.