Сквер МТЗ открыли в Минске 26 мая: 70 туй в виде логотипа завода и выставка тракторов

Новости Беларуси. От истории до современности. В Минске 26 мая торжественно открыли сквер МТЗ и обновленный Дворец культуры. В рамках празднования большого юбилея завода сотрудники высадили 70 символичных туй, а сам сквер разделили на несколько тематических зон. Но на этом череда праздничных мероприятий не заканчивается.

Территория в 160 гектаров и полтора десятка улиц, каждая из которых имеет свое название – это не просто завод, а настоящий город.

Вот уже 70 лет тысячи сотрудников ежедневно проходят через главные ворота, но 26 мая здесь было особенно многолюдно. В преддверии своего юбилея сотрудники МТЗ поочередно брали в руки грабли и лопаты и как результат – общими усилиями обновили сквер.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Эти туи представляют из себя логотип нашего завода, который исторический. Он будет обустроен, будет такой центральный элемент.

В новом сквере будет четыре зоны. Почетное место в центре занял первенец семьи «Беларусов» – трактор МТЗ-2. 62 года назад он вышел на большой свет из заводской мастерской. И вот сегодня снова вернулся на тракторный, только уже в качестве ветерана.

Иван Хаванский, начальник ЦОП № 1 ОАО «МТЗ»:

МТЗ-2 – это трактор-история, это легенда. Это послевоенные годы, это машина, которая подняла сельское хозяйство.

Особой популярностью среди посетителей сквера с первых минут стала пользоваться новая детская площадка. Причем горки и качели выполнены в виде тракторов.

26 мая все желающие могли увидеть полную версию модельного ряда тракторов от МТЗ. Одним из самых популярных экспонатов был новый 14-тонный гигант, который совсем скоро запустят в серийное производство. Не уступали в популярности и машины образца 60-х.

Совсем скоро здесь заработает и скейтплощадка для любителей экстремального спорта. А в субботу пройдет парад тракторов. Завершатся празднества лазерным шоу и красочным фейерверком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.