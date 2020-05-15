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В Минске начали работать аттракционы

15 мая 2020 08:20
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Новости Беларуси. Именно в День семьи в Минске решили открыть сезон аттракционов в городских парках. Из-за погоды и эпидемиологической ситуации событие уже не раз переносили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске начали работать аттракционы-1

Перед началом работы аттракционы расконсервировали и испытали на безопасность. Их также проверили специалисты Госкомнадзора.

Стали известны и цены: они варьируются от 1 до 6 рублей.

В Минске начали работать аттракционы-4

Так, самый дорогой билет нужно купить, чтобы попасть в новый детский игровой комплекс в парке Челюскинцев. За минимальную стоимость можно посетить «Комнату смеха».

Многоуровневый детский лабиринт и аттракцион «Скамейка». Что ещё нового появится в парках Минска

В этом сезоне в Минске появятся и новые аттракционы. Один из них уже монтируется в парке Горького.

# Аттракционы # общество # Фотофакт

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