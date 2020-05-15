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Международный день семьи отмечают 15 мая

15 мая 2020 07:32
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечают Международный день семьи. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН более четверти века назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный день семьи отмечают 15 мая-1

Несмотря на возраст и социальное положение, семья для нас очень важна. Говорить об этом вслух принято именно 15 мая. Люди всего мира ежегодно в этот день проводят разнообразные мероприятия, посвященные проблемам семьи, вручают награды и поощрения, а также уделяют внимание малоимущим, многодетным семьям и людям, лишенным опеки.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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