Международный день семьи отмечают 15 мая

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают Международный день семьи. Этот праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН более четверти века назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на возраст и социальное положение, семья для нас очень важна. Говорить об этом вслух принято именно 15 мая. Люди всего мира ежегодно в этот день проводят разнообразные мероприятия, посвященные проблемам семьи, вручают награды и поощрения, а также уделяют внимание малоимущим, многодетным семьям и людям, лишенным опеки.