Китай отправит в Беларусь ещё три партии гуманитарного груза

Новости Беларуси. Правительство Китая во второй раз направит в Беларусь крупный гуманитарный груз. 15 мая поступит первая из трех партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что всего самолетами и по железной дороге в Минск доставят 150 тысяч реагентов, 50 тысяч медицинских защитных костюмов, 150 тысяч респираторов, а также полмиллиона хирургических масок, инфракрасные термометры, защитные очки и медицинские перчатки.

Сегодня ожидается авиарейс с тест-системами. На следующей неделе в Беларусь направят еще один борт. В начале июня по железной дороге прибудут медицинские защитные костюмы, очки, перчатки и термометры.

Последняя партия медицинского груза из Китая поступила в среду, 13 мая.

«Три полёта, время – чуть больше 18 часов». Командир экипажа, который доставил в Беларусь медицинский груз из Китая

На борту было более 10 тонн груза, в том числе аппараты ИВЛ и целая линия по производству респираторов.