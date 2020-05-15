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«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске

15 мая 2020 07:29
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Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Минская ассоциации военных атташе передала Военному клиническому центру защитные комбинезоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 2 000 экземпляров.

«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске-1

«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске-3

Это костюмы, которые остались после отмены некоторых запланированных мероприятий.

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И, как подчеркнули представители Сирийской Республики и Великобритании, этот благотворительный жест – лишь малая часть той помощи, которую они хотели бы оказать Беларуси.

«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске-6

Мульхам Шебель, военный атташе при посольстве Сирийской Арабской Республики:
От нас и от наших семей, как ответ на внимание и любовь, которую они почувствовали в вашей стране. Это самый минимум, который мы сейчас можем вам передавать. И желаю всем здоровья.

«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске-9

Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Королевства Великобритании в Беларуси:
Мы с женой и детьми живем в Минске, работаем среди белорусов. Мы считаем, что если мы можем помогать, то обязательно должны. Это в интересах всех.

# Коронавирус # общество # Мульхам Шебель # Тимофи Уайт-Бойкот # Фотофакт

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