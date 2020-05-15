«От нас и от наших семей». Военные атташе передали защитные костюмы клиническому центру в Минске

Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Минская ассоциации военных атташе передала Военному клиническому центру защитные комбинезоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 2 000 экземпляров.

Это костюмы, которые остались после отмены некоторых запланированных мероприятий. Китай отправит в Беларусь ещё три партии гуманитарного груза И, как подчеркнули представители Сирийской Республики и Великобритании, этот благотворительный жест – лишь малая часть той помощи, которую они хотели бы оказать Беларуси.

Мульхам Шебель, военный атташе при посольстве Сирийской Арабской Республики:

От нас и от наших семей, как ответ на внимание и любовь, которую они почувствовали в вашей стране. Это самый минимум, который мы сейчас можем вам передавать. И желаю всем здоровья.