Многоуровневый детский лабиринт и аттракцион «Скамейка». Что ещё нового появится в парках Минска

А между тем к лету готовится не только зоопарк. Повседневная суета совсем скоро останется в прошлом. Погрузиться в мир детства, развлечений и авантюр минчанам и гостям столицы помогут любимые парки аттракционов.

Они пришли в Беларусь из далёкой Дании в 1583 году. Однажды незнакомка из простолюдинок прогуливалась в Королевском оленьем сквере и наткнулась на целебный родник, к которому вскоре начали съезжаться люди с разных концов света и устраивать там пикники. Спустя столетие на этом месте открылся первый в мире парк под названием «Баккен», который и стал родоначальником городских развлекательных центров.

Сейчас парки аттракционов стали обыденностью для мегаполисов, привлекательными как для детей, так и для взрослых. Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Мы переходим к процедуре работы с экспертами Госпромнадзора. После того, как будут соблюдены все требующиеся административные процедуры, мы получим допуск аттракционов к эксплуатации в сезоне 2020 года, будем уверены в безопасности всех наших аттракционов, будет принято решение о начале сезона.

Сезон аттракционов ещё не начался, а в парках уже ажиотаж. Солнечная погода начала радовать минчан необычайно рано. Обновленные скверы и отреставрированные аттракционы будут ждать посетителей в будни с 11 утра до 9 вечера, а в выходные на час дольше.

С этого года стартует масштабное нововведение: километровые очереди за билетами останутся в прошлом. Теперь можно будет в один клик купить билет онлайн. Чтобы произвести оплату, достаточно открыть браузер на смартфоне, выбрать нужный аттракцион, перейти на платежную систему, а после приложить телефон к сканеру на выбранном аттракционе. Владимир Бабивский:

В парке Челюскинцев и в парке Горького в этом сезоне продолжение развития нашей платежно-пропускной системы, мы запускаем продажу билетов через Интернет.

Автодром, батут, карусели. Парк имени Челюскинцев славится не только своей почти столетней историей, но и современными аттракционами. В 1979 году открылась танцевальная веранда. До сих пор здесь проводят больше 200 массовых мероприятий в год, треть из них – для людей пожилого возраста.

Владимир Бабивский:

В этом сезоне мы запустим детскую площадку, которая разместит до пяти аттракционов. Уже смонтирован многоуровневый детский лабиринт, установлены аттракционы «Мини-джет», батутный комплекс «Паук», планируется дополнительно еще на этой площадке установить надувную батутную арену и ещё один аттракцион, выбор которого ещё не определен.

В этом году обновили и парк имени Максима Горького. Всех, кто старше 8 лет, ждёт новенький аттракцион «Скамейка». Торжественное открытие парка состоялось ещё в 1805 году, но он по-прежнему в топе у минчан.