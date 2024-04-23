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«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?

23 апреля 2024 20:42
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Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы создали свою систему расчета характера человека. Есть ли люди, которые просто изначально как родились, так и не умеют распоряжаться финансами?

«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?-1

Александр Равина, предприниматель, психолог:
Есть те, кто не умеет распоряжаться финансами. И, наоборот, люди, склонные к тому, чтобы становиться богатыми людьми. Есть статистика.

Алеся Лакина:
Как определить? Расскажите статистику, мне интересно примерить на себя, быть ли мне богатой?

Александр Равина:
Я расскажу, отталкиваясь от своей системы. Там есть один из инструментов – это дата рождения, от которой мы отталкиваемся. Я скажу, что люди, рожденные 2, 11 или 29 числа – это люди, которые стараются отдавать, люди для других людей. Соответственно, они не умеют сохранять, стараются делиться с другими людьми, помогать другим людям. Люди, рожденные 3, 12, 21, 30 числа – это карьеристы, которые умеют зарабатывать деньги и часто могут достигать любыми целями своих финансовых желаний. Самые успешные в финансовом плане – это люди, рожденные 8 числа или 26, 17. Восьмерочки так называемые – это люди-материалисты, которые всегда отталкиваются от того, что необходимо иметь что-то материальное. Они счастливы, когда у них хорошие часы, красивая машина, обувь. Даже выделяются на фоне других людей. Если вы идете по улице и видите человека во множестве украшений, большой шляпе, красивых крокодиловых сапогах – это скорее всего восьмерочка.

«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?-4

Алеся Лакина:
Я думала, это просто Львы по гороскопу.

Александр Равина:
Определенного рода характер вырабатывается с самого детства у людей. Материальное для них важно – это как показатель статуса, успешности. Эти люди всегда привлекают деньги. Мало того, по статистике в мире больше всего миллионеров, миллиардеров, рожденных 28 числа.

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# Необычное # общество # Алеся Лакина

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