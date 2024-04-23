Прямой эфир

Можно выйти в ноль. Насколько выгодно инвестировать в недвижимость?

23 апреля 2024 20:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Можно выйти в ноль. Насколько выгодно инвестировать в недвижимость?-1

Вера Марченко, коуч личного и финансового роста:
Я прежде всего финансирую в себя, естественно. В настоящий момент я инвестирую в недвижимость. Моя сфера деятельности в недвижимости. Все-таки это для меня какой-то определенный уже якорь какое-то время. Кроме фондов, акций, которыми нужно заниматься, в недвижимости достаточно, мне кажется, это легче. Я думаю, что каждый находит что-то свое, мне идет эта сфера.

Можно выйти в ноль. Насколько выгодно инвестировать в недвижимость?-4

Анна Маевская, мастер системных решений:
Недвижимость – это когда у тебя есть деньги такие.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Лишние?

Анна Маевская:
Ненужные. Лишние, потому что, когда ты вкладываешь в недвижимость, у меня есть вложения туда, то есть получаешь в течение 20-30 лет окупаемость. Может, я чего-то не знаю. 20 лет теперь мне надо сдавать мое жилье для того, чтобы в ноль выйти. Есть другие инструменты, когда ты вкладываешь 10 тысяч и получаешь 10-5 %, я не знаю – образно. Недвижимость для меня – это не вложение.

Читайте также:

«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?

«Купить автомобиль легко». Что учесть перед крупными тратами?

«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?

# Деньги # общество # Алеся Лакина

Другие новости рубрики

Все новости
«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?
23 апреля 2024 20:42

«Привлекают деньги». В какой день рождаются самые богатые люди?

«Купить автомобиль легко». Что учесть перед крупными тратами?
23 апреля 2024 20:39

«Купить автомобиль легко». Что учесть перед крупными тратами?

«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?
23 апреля 2024 20:38

«Жизнь взаймы». На что можно брать кредит?

Лазуткин: для чего они в Украине формируют белорусский батальон? Чтобы воевать
23 апреля 2024 20:30

Лазуткин: для чего они в Украине формируют белорусский батальон? Чтобы воевать

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов
23 апреля 2024 20:28

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов

Лазуткин: Лукашенко всегда боролся не с сепаратизмом, а против мафии
23 апреля 2024 20:15

Лазуткин: Лукашенко всегда боролся не с сепаратизмом, а против мафии

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?
23 апреля 2024 20:10

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?

100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района
23 апреля 2024 20:09

100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске
23 апреля 2024 20:08

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?
23 апреля 2024 20:06

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?
23 апреля 2024 19:52

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее
23 апреля 2024 19:49

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее