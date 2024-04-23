Можно выйти в ноль. Насколько выгодно инвестировать в недвижимость?

Брендовая одежда, квартира, дорогая машина, отдых за границей – вокруг нас миллион соблазнов. Тратить последние деньги подстегивают амбиции и реклама. О том, что делать, если не умеешь считать и экономить, как грамотно спланировать свой бюджет и научить детей финансовой грамотности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Вера М арченко, коуч личного и финансового роста: Я прежде всего финансирую в себя, естественно. В настоящий момент я инвестирую в недвижимость. Моя сфера деятельности в недвижимости. Все-таки это для меня какой-то определенный уже якорь какое-то время. Кроме фондов, акций, которыми нужно заниматься, в недвижимости достаточно, мне кажется, это легче. Я думаю, что каждый находит что-то свое, мне идет эта сфера.

Анна Маевская, мастер системных решений:

Недвижимость – это когда у тебя есть деньги такие.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Лишние?

Анна Маевская:

Ненужные. Лишние, потому что, когда ты вкладываешь в недвижимость, у меня есть вложения туда, то есть получаешь в течение 20-30 лет окупаемость. Может, я чего-то не знаю. 20 лет теперь мне надо сдавать мое жилье для того, чтобы в ноль выйти. Есть другие инструменты, когда ты вкладываешь 10 тысяч и получаешь 10-5 %, я не знаю – образно. Недвижимость для меня – это не вложение.

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