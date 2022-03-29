«Главный смысл – посеять страх». Алёна Родовская об основной повестке украинского ТВ

Новости Беларуси. На этой неделе слово «пропаганда» у всех на слуху. Но какая она у нас? Алена Родовская в рубрике «За дело» программы Новости «24 часа» на СТВ сравнила украинскую и белорусскую.

Алена Родовская, СТВ:

Просыпаетесь вы, а соцсетей больше нет. Ну все, что делаем? Правильно, включаем телевизор, слушаем радио и читаем газету. Что и требовалось доказать. Все, что нам нужно помнить: лайки – это воздух. Ими не накормишь. Ценность слов Котлетной Феи нулевая, важность их поступков, которыми они так гордятся, тоже, а в контексте Беларуси – преступная. Америка. Чего стоят НКО, фонды и международные школы журналистики, где рассказывали свое представление о свободе слова и демократии, соцсети привлекали удобством общения и возможностью монетизировать свой бизнес. И надо сказать, добились своего. Один Китай выбрал для себя глухую оборону и не допустил в страну ни иностранные платформы, ни культурный продукт. Украина открылась западной культуре. И сегодня в этой стране мы имеем уже других людей. Совсем других. Александр Лукашенко сказал: «Cредства массовой информации превратили в оружие. Это оружие мощнее, чем ядерное. Главная задача, которую ставит время, это борьба за умы и души людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Излишне напоминать в этой аудитории, в каких условиях мы живем и насколько насыщено информационное пространство. Пресса, телевидение и интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука, подчеркну, любая: и позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. Интересное выражение я недавно прочла: ложь успевает обежать вокруг планеты, пока правда только штаны надевает. Нынешняя западная пропаганда беспринципная. Если ложь разоблачена – хорошо, моментом будет придумано что-то новое. Не новое оправдание или объяснение, а просто новое вранье. Новый фейк облетит весь западный мир. Мы же пошли другим путем, уникальным. Об этом говорил Александр Лукашенко на встрече с руководителями СМИ Президент Беларуси: мы не врем, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов. Подробнее здесь.