«Главный смысл – посеять страх». Алёна Родовская об основной повестке украинского ТВ

Новости Беларуси. На этой неделе слово «пропаганда» у всех на слуху. Но какая она у нас?
Алена Родовская в рубрике «За дело» программы Новости «24 часа» на СТВ сравнила украинскую и белорусскую.
Новости Беларуси. На этой неделе слово «пропаганда» у всех на слуху. Но какая она у нас?
Алена Родовская в рубрике «За дело» программы Новости «24 часа» на СТВ сравнила украинскую и белорусскую.
Алена Родовская, СТВ:
Просыпаетесь вы, а соцсетей больше нет. Ну все, что делаем? Правильно, включаем телевизор, слушаем радио и читаем газету. Что и требовалось доказать. Все, что нам нужно помнить: лайки – это воздух. Ими не накормишь. Ценность слов Котлетной Феи нулевая, важность их поступков, которыми они так гордятся, тоже, а в контексте Беларуси – преступная.
Америка. Чего стоят НКО, фонды и международные школы журналистики, где рассказывали свое представление о свободе слова и демократии, соцсети привлекали удобством общения и возможностью монетизировать свой бизнес. И надо сказать, добились своего. Один Китай выбрал для себя глухую оборону и не допустил в страну ни иностранные платформы, ни культурный продукт. Украина открылась западной культуре. И сегодня в этой стране мы имеем уже других людей. Совсем других.
Александр Лукашенко сказал: «Cредства массовой информации превратили в оружие. Это оружие мощнее, чем ядерное. Главная задача, которую ставит время, это борьба за умы и души людей
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Излишне напоминать в этой аудитории, в каких условиях мы живем и насколько насыщено информационное пространство. Пресса, телевидение и интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука, подчеркну, любая: и позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну.
Интересное выражение я недавно прочла: ложь успевает обежать вокруг планеты, пока правда только штаны надевает. Нынешняя западная пропаганда беспринципная. Если ложь разоблачена – хорошо, моментом будет придумано что-то новое. Не новое оправдание или объяснение, а просто новое вранье. Новый фейк облетит весь западный мир.
Мы же пошли другим путем, уникальным. Об этом говорил Александр Лукашенко на встрече с руководителями СМИ
Президент Беларуси: мы не врем, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов. Подробнее здесь.
Алена Родовская:
Посмотрела я на YouTube украинское телевидение. Из профессиональных соображений, чтобы понимать, на чем строится повестка. Пропаганда имеет вполне конкретные задачи: вызывает гнев, взвинчивает настроение и ненависть к врагу. Главный смысл – посеять страх, но сеет она только ненависть и ярость.
Отвратительное чувство – ненависть, а ярость – непростительная слабость. Но именно ненависть и ярость объединяет сейчас миллионы местных жителей благодаря украинской пропаганде. Я иногда задаюсь вопросом – как мы смогли тогда, в августе 2020-го? Как смогли не просто выстоять? И ведь не просто смогли, но и победили. С той стороны – технологии, миллионы долларов, лютая ненависть и полная уверенность, что нас сотрут в порошок.
А мы – это просто сила духа, просто верность своей профессии, просто любовь к стране и Президенту. Просто мы такие. У кого правда, тот и сильней. Невероятно, но факт.