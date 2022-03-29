Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает Фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятиям это позволит снизить экономические последствия санкций, а у частников появляется возможность расширить портфель своих заказов. Общими усилиями будет решаться и одна из важнейших государственных задач – импортозамещение.