Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями
Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает Фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятиям это позволит снизить экономические последствия санкций, а у частников появляется возможность расширить портфель своих заказов. Общими усилиями будет решаться и одна из важнейших государственных задач – импортозамещение.
Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
Крупные предприятия сегодня аккумулируют свои потребности и предоставляют белорусскому фонду для размещения на субконтракционной бирже их предложений. Мы видим заинтересованность обоих сторон, поэтому наша сегодня задача – соединить эти две стороны в каких-то переговорах, B2B-переговорах. И, возможно, благодаря этой площадке они найдут друг друга.
Сегодня Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей имеет список из более чем полусотни валообразующих предприятий, которые открыты к сотрудничеству и совместному развитию с малым и средним бизнесом.