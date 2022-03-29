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Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями

29 марта 2022 14:18
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Новости Беларуси. Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями. Идею такой производственной кооперации продвигает Фонд поддержки предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятиям это позволит снизить экономические последствия санкций, а у частников появляется возможность расширить портфель своих заказов. Общими усилиями будет решаться и одна из важнейших государственных задач – импортозамещение.

Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями-1

Ольга Русинович, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
Крупные предприятия сегодня аккумулируют свои потребности и предоставляют белорусскому фонду для размещения на субконтракционной бирже их предложений. Мы видим заинтересованность обоих сторон, поэтому наша сегодня задача – соединить эти две стороны в каких-то переговорах, B2B-переговорах. И, возможно, благодаря этой площадке они найдут друг друга.

Малому и среднему бизнесу в Беларуси предлагают объединяться с крупными компаниями-4

Сегодня Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей имеет список из более чем полусотни валообразующих предприятий, которые открыты к сотрудничеству и совместному развитию с малым и средним бизнесом.

# Бизнес в Беларуси # общество # Ольга Русинович # Фотофакт

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