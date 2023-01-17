В Минске на Крещение оборудуют купели с подогревом

Новости Беларуси. Крещенская традиция – уже завтра, 18 января, белорусы смогут окунуться в прорубь. По данным ОСВОД, пройти обряд обновления, погрузившись в ледяную воду, планируют более 102 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это лишь предварительная цифра. Обычно омовение совершают в полтора, а то и в два раза больше человек от запланированного количества. Чтобы обеспечить безопасность зимних купальщиков, все места для купелей тщательно выбирают и подготавливают. Водолазы исследуют дно, а вокруг прорубей вырастает целая инфраструктура: устанавливают лестницы, отапливаемые кабинки для переодевания, бани и даже торговые точки.

В столице и Минском районе на Крещение оборудуют шесть мест купания. В городе можно будет окунуться на Комсомольском озере, а также водохранилищах Дрозды и Цнянском. К слову, в 2023 году минчан и гостей столицы ждет сюрприз: на двух точках будут работать купели с подогревом. Ну а чтобы создать праздничное настроение, процедура омовения будет сопровождаться музыкой. Традиционно старт крещенским купаниям будет дан 18 января в 18 часов.