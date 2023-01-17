Мозырский производитель соли выпустил рекордный объём продукции

Новости Беларуси. Работа в условиях санкций. Мозырский производитель соли выпустил рекордный объем продукции за 2022 год – 570 тысяч тонн. Это лучший показатель за всю историю предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом цеха даже не успевали работать на склад: пачки соли сразу отгружались покупателям. В этом году объемы выпуска планируют увеличить еще больше. Около 20 % продукции закроет потребность рынка Беларуси, остальное отправится на экспорт. Предприятие работает с партнерами из 15 стран.

Владимир Дворник, генеральный директор предприятия по производству соли:

Изменили направления сбыта. Если раньше, до санкций, 20 % шло – Украина, 10 % – европейский рынок, ну а остальное – союзные наши республики, включая Российскую Федерацию, то сегодня объемы производства не сократились, в прошлом году мы добавили 3 %, в позапрошлом – 7 % объема производства. Складские запасы – один-два дня, больше не держим. Это говорит о том, что предприятие работает стабильно, независимо от санкций. Единственное – поменялся вектор реализации нашей продукции.