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Военнослужащие ночью совершили марш на Борисовский общевойсковой полигон

17 января 2023 06:13
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки. К выполнению задач приступили военнослужащие 120-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из подразделений воинского формирования совершило марш на Борисовский общевойсковой полигон, где бойцы уже отработали ведение огня по мишеням.

Военнослужащие ночью совершили марш на Борисовский общевойсковой полигон-1

Руслан Сайко, командир батальона:
Батальон получил задачу совершить марш в ночное время суток. Погодные условия, конечно, наложили свой отпечаток. Снег, скользко, дорога, ограниченная видимость. Но личный состав справился. Показали хорошие, отличные навыки управления своими машинами. Подразделение прибыло на указанный рубеж в полном составе. Личный состав задачу свою выполнил. Мишенная обстановка интересная. Действия подчиненных оцениваю на оценку «хорошо», «отлично».

Военнослужащие ночью совершили марш на Борисовский общевойсковой полигон-4

Белорусские военнослужащие всегда готовы к выполнению поставленных задач. Это показали многочисленные проверки Вооруженных Сил. Внимание – не только мастерству личного состава, но и вооружению. За последнее время наша армия значительно увеличила свою мощь.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Руслан Сайко # Фотофакт

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