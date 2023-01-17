Военнослужащие ночью совершили марш на Борисовский общевойсковой полигон

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки. К выполнению задач приступили военнослужащие 120-й механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из подразделений воинского формирования совершило марш на Борисовский общевойсковой полигон, где бойцы уже отработали ведение огня по мишеням.

Руслан Сайко, командир батальона:

Батальон получил задачу совершить марш в ночное время суток. Погодные условия, конечно, наложили свой отпечаток. Снег, скользко, дорога, ограниченная видимость. Но личный состав справился. Показали хорошие, отличные навыки управления своими машинами. Подразделение прибыло на указанный рубеж в полном составе. Личный состав задачу свою выполнил. Мишенная обстановка интересная. Действия подчиненных оцениваю на оценку «хорошо», «отлично».