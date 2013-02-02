В день 70-летия завершения Сталинградской битвы Александр Лукашенко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и соотечественникам

Новости мира. Это сражение стало крупнейшим и переломным в ходе Великой Отечественной. Сегодня исполнилось 70 лет, как завершилась Сталинградская битва. Более двух миллионов человек, тысячи единиц боевой техники, 200 дней и ночей тяжелых боёв. Чрезвычайно велики были потери обеих сторон. Советские войска потеряли более миллиона человек, Германия и ее союзники – около полутора миллионов. С февраля 1943 началось освобождение страны и оккупированных территорий Европы.

Сегодня российский Волгоград, где отмечают памятную дату, на один день снова стал Сталинградом. В городе прошел торжественный парад. С Площади Павших борцов празднование переместилось на Мамаев курган. Здесь состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. В праздничных мероприятиях принимают участие и белорусские ветераны.

Сталинградская битва стала триумфом советского военного искусства, мужества, стойкости и несгибаемой силы духа солдат и офицеров Красной Армии. Об этом говорится в обращении Президента Беларуси Александра Лукашенко к ветеранам Великой Отечественной войны и соотечественникам.

«Это крупнейшее сухопутное сражение в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн ознаменовало собой коренной перелом в ходе боевых действий, положило начало массовому изгнанию фашистских оккупантов с советской земли. Оно вселило в сердца миллионов жителей нашей планеты твердую уверенность в неминуемом разгроме гитлеровской Германии и надежду на мир», - отметил Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил ветеранов за то, что они сделали для человечества и для каждого из ныне живущих.

112 участников Сталинградской битвы были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди защитников волжской твердыни были представители всех братских народов. Свой вклад в разгром гитлеровцев внесли и сыновья белорусского народа – это генералы и рядовые, в том числе две белоруски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых продолжительных битв Второй мировой длилась 200 дней. Началась летом 1942, закончилась в 1943. С двух сторон в сражениях под Сталинградом участвовало 2 миллиона человек, причем у фашистов изначально перевес был во всем. Только авиатехники у армии Третьего Рейха на подступах к городу было в три раза больше.

Татьяна Шпаковская, историк:

Более 2 тысяч самолетов, более 2 тысяч танков. Это величайшее сражение Второй мировой войны. И просто нет в истории другого такого примера, такой битвы грандиозной по мужеству, по тем испытаниям, которые выпали и на долю советского солдата, и на долю гитлеровцев.

Впрочем, советское командование на такую агиткампанию не поддавалось. Красная Армия воевала буквально за каждый метр земли. Когда живым уже нечем было стрелять, солдаты дрались в рукопашную. Советские войска выполняли приказ «ни шагу назад». Чтобы удержать натиск врага, из тел погибших прямо на поле боя возводили укрытия.

Под Сталинградом сражалось несколько тысяч белорусов. Например, Елена Стемковская, Герой СССР. Судьба исхода всей Второй мировой была в том числе и в ее руках.

Татьяна Шпаковская, историк:

Простая связистка попала в руки гитлеровцам. Гитлеровцы отрубили ей кисти рук. Она шла по станице и кричала, что все равно победа будет за нами. Так это и произошло.

Под Сталинградом Армия вермахта потеряла 1,5 миллиона человек. Победа в битве изменила ход войны. Турция и Япония после поражения фашистов отказались выступить против Советского Союза. А с февраля 1943 года началось освобождение страны и всей Европы.

Татьяна Шпаковская, историк:

После этого сражения немецкая армия уже никогда не смогла опомниться. Стратегическая инициатива перешла навсегда на сторону Красной Армии.

После Сталинграда война длилась еще два года. Но уже совсем по другому сценарию.