Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Среди приглашенных – более 40 представителей различных сфер.

Это работники промышленного комплекса, благодаря которым успешно решаются вопросы технологического суверенитета, а также медики. Роман Головченко подчеркнул: нашему здравоохранению удалось покорить самые передовые рубежи, государство в дальнейшем продолжит оказывать всевозможную поддержку. Поблагодарили также за кропотливый труд ученых, педагогов, представителей сферы культуры.

Ольга Прусевич, заместитель директора средней школы № 2 Слонима:

Большое спасибо за возможность творить, созидать под мирным небом свободной страны. Я хочу выразить слова благодарности огромные своему любимому коллективу. За то, что они всегда рядом, поддерживают.

Вячеслав Шаршунов, профессор кафедры техносферной безопасности и общей физики Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Награды вдохновляют и на будущее: писать учебники, учебные и справочные пособия, монографии, руководить аспирантурой.