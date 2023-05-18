Прямой эфир

Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер

18 мая 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси по поручению Президента вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Среди приглашенных – более 40 представителей различных сфер.  

Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер-1

Это работники промышленного комплекса, благодаря которым успешно решаются вопросы технологического суверенитета, а также медики. Роман Головченко подчеркнул: нашему здравоохранению удалось покорить самые передовые рубежи, государство в дальнейшем продолжит оказывать всевозможную поддержку. Поблагодарили также за кропотливый труд ученых, педагогов, представителей сферы культуры.  

Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер-4

Ольга Прусевич, заместитель директора средней школы № 2 Слонима:  
Большое спасибо за возможность творить, созидать под мирным небом свободной страны. Я хочу выразить слова благодарности огромные своему любимому коллективу. За то, что они всегда рядом, поддерживают. 

Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер-7

Вячеслав Шаршунов, профессор кафедры техносферной безопасности и общей физики Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:  
Награды вдохновляют и на будущее: писать учебники, учебные и справочные пособия, монографии, руководить аспирантурой. 

Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды лучшим работникам различных сфер-10

Светлана Шлыкович, начальник отдела статистики Островецкого района:  
Переполняют гордость, чувство радости, конечно, достоинство получить такую награду.  

Как признаются сами участники торжества, сегодняшние награды – это не только их заслуга, а целых коллективов. И такие знаки внимания вдохновляют достигать еще больших профессиональных результатов во благо страны и народа.  

# Госнаграды # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Карпенков: техническая оснащённость бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца
18 мая 2023 12:53

Карпенков: техническая оснащённость бесполезна, если не будет сильного, подготовленного бойца

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее
18 мая 2023 12:51

Комплекс тренировок на открытом воздухе. Фитнес-тренер рассказала, почему заниматься на улице полезнее

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое
18 мая 2023 12:48

Марзалюк: белорусская система ценностей и есть наша идеология. И ничто другое