Как разделить автомобиль при разводе супругов? Ответила юрист

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Рассмотрим вопрос: как же делится совместно нажитое имущество, если оно неделимое? Наиболее частый пример – это автомобиль. По общему правилу, в суде вам могут выделить доли этого автомобиля, но это на практике не решает проблему, потому что бывшие супруги уже не хотят видеться друг с другом, не то чтобы ездить вместе в одной машине.

Сейчас я вам расскажу, как решить эту проблему. Вам необходимо в суде запросить выделить автомобиль в свою собственность и, соответственно, супругу компенсировать стоимость его доли. Кому достанется автомобиль, а кому компенсация, зависит от того, кто из супругов докажет суду о необходимости этого самого автомобиля.

Например, если после развода у супруги остался на попечении несовершеннолетний ребенок, то она может заявить ходатайство в суд о том, что этого ребенка необходимо возить в школу, в детский садик, в бассейн, на кружки. И, соответственно, суд может таким образом присудить этот автомобиль на пользование супруги. Например, если взять супруга, он может обратиться с ходатайством, что данный автомобиль является единственным способом заработка, если, например, он работает водителем либо в такси.