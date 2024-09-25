Азарёнок: локальные конфликты перерастут в мировую бойню – потому Президент в форме, с военными

Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Покажите мне мир, в котором нет войны. Их по человечеству сейчас больше 50. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Совокупный военный бюджет Соединенных Штатов Америки больше, чем совокупный военный бюджет всех стран мира. Вся карта планеты напихана их базами. Они воюют всегда, везде. Но это Америка, скажете вы, дикие люди. Эмигранты. А что с Европой? А в Европе потихоньку начинают зиговать. И раскручивают военную промышленность. И создают новые войска. И мы вновь вместо квелого бундесвера еще увидим вермахт и люфтваффе. В Прибалтике возвращают призыв. Польша, наша соседка, строит самую большую армию в Европе. До полумиллиона, значит. Для чего, зачем? Вот сегодняшняя новость: новый контракт – 180 танков К2 у Южной Кореи. Зачем танки закупать? Танк в атаку идет, а не обороняется. Разведывательные самолеты буквально не слазят с нашего неба. Разведку ведут: где у нас что стоит.

Григорий Азаренок:

Воюющая рядом с нами Украина имеет мобилизационный ресурс – еще полтора миллиона. И они их найдут. И засунут в тачки людоловов ТЦК. И обучат. И мобилизуют. Там каждый олигарх знает, что если ты не раскулачишься на то или иное подразделение – ни бизнеса твоего не будет, ни тебя. Очень быстро. И снаряды им дадут дальнобойные. Уже дали. И бить разрешат. Уже разрешили. А мир заключить не разрешат. И уже Япония заявила, что ее не устраивает послевоенный статус. Еще перейдут границы самураи. И ядерку получат, они сделают, им помогут. Наши аналитики просчитали – не буду говорить в каких структурах – расчет там простой, не на словах, в компьютере все. Туда все эти данные вбивают, и машинка считает. Так вот, насчитала она, что при всех нынешних факторах, куда дело идет, в 2029-2030 году серия локальных конфликтов перерастет в мировую бойню. Мы же не все факторы знаем, не знаем большинства. Турция не отказалась от своей нынешней идеологии неоосманизма. А если кто-то из ее друзей попробует взять под контроль Зангезурский перевал – уверяю, Иран тут же введет войска. А что сделал Израиль своей пейджерной атакой? Открыл ящик Пандоры. Покупайте себе айфоны, покупайте. Производство их все равно локализовано в одних местах. Там, где моссадовцы эту взрывчатку и заложили. Потом бабах – и ручки нет, и уха нет. В лучшем случае. В таком мире мы теперь живем. И это будут делать. Если делает одна спецслужба, то дальше будут делать все. А потому Александр Лукашенко – в форме. С военными. Лукашенко: нам надо готовиться к войне. Читать здесь.