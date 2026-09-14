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Новости по тегу #Академия МВД Республики Беларусь

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях
14 сентября 2026 07:10

Церемония закрытия военно-патриотической игры «Зарница» прошла в Горанях

Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске
28 августа 2026 17:09

Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске

Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу
28 августа 2026 10:52

Первокурсники Академии и Колледжа МВД Беларуси принесли присягу

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников
17 августа 2026 08:31

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников

В Академии МВД начала работу межвузовская приемная комиссия
15 июля 2026 06:40

В Академии МВД начала работу межвузовская приемная комиссия

В Академии МВД обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью
20 апреля 2026 11:50

В Академии МВД обсудили вопросы борьбы с киберпреступностью

От криминалистики до солдатской каши – как в Академии МВД прошел день открытых дверей
28 марта 2026 18:15

От криминалистики до солдатской каши – как в Академии МВД прошел день открытых дверей

Выступления служебных овчарок, тир и полевая кухня – день открытых дверей прошёл в Академии МВД
18 ноября 2025 07:07

Выступления служебных овчарок, тир и полевая кухня – день открытых дверей прошёл в Академии МВД

Курсанты Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага
29 августа 2025 10:43

Курсанты Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага

В Академии МВД прошёл спортивный праздник первокурсников
18 августа 2025 08:18

В Академии МВД прошёл спортивный праздник первокурсников

В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца
12 августа 2025 17:05

В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца

Курс молодого бойца – базовые профессиональные навыки в Академии МВД осваивают свыше 400 новобранцев
12 августа 2025 06:28

Курс молодого бойца – базовые профессиональные навыки в Академии МВД осваивают свыше 400 новобранцев