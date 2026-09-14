Новости по тегу #Академия МВД Республики Беларусь

Академия МВД – победитель республиканской игры.
Новобранцы приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага в Минске.
Около 600 новобранцев приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага.
Будущие офицеры состязались в футболе, волейболе, смешанных эстафетах и прыжках, а также перетягивании каната.
Отбор традиционно проходит в рамках единого совместного конкурса: абитуриенты распределяют специальности Академии МВД и Могилевского института в порядке приоритета.
Участники сошлись во мнении: противостоять преступности в цифровой среде можно только объединив научный потенциал и практический опыт.
Будущие абитуриенты, мечтающие связать жизнь с защитой правопорядка, познакомились с учебными аудиториями, побывали в общежитиях курсантов и увидели, как проходит подготовка в стенах главной милицейской альма-матер.
Самые решительные уже в первые минуты подали заявления на обучение в милицейских вузах.
К значимому событию ребята готовились целый месяц. На курсе молодого бойца они изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки, привыкли к строгому распорядку и дисциплине.
Курс молодого бойца проходят 444 человека. Среди них 15 девушек.
Курсанты обучаются на четырех факультетах – следственно-экспертном, уголовно-исполнительном, общественной безопасности и криминальной милиции. Учебный сбор начался неделю назад.
Уже скоро первокурсники принесут присягу, а кульминацией станет торжественный марш, к которому они усердно готовятся. Впереди у новобранцев еще три недели усиленных тренировок.
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