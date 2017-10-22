«Перелом был, синяки на лице, люди кусаются очень часто». Контролеры говорят о своей работе и психологии «зайцев»

Новости Беларуси. Безбилетника, который брызнул в лицо контролеру перцовым баллончиком, задержали на неделе. Эта громкая история дала нам повод для целого журналистского расследования, ведь далеко не каждая встреча «зайца» с ревизором заканчивается мирно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Все помнят знаменитый побег девушки из троллейбуса или поединок в автобусе. Уже год столичные котроллеры работают с собственными камерами наблюдения, которые и помогают порой поставить точку в этих историях.

То, что происходило дальше, станет не только кадрами видеорегистраторов, но и записью в протоколе.

Эдуард, контролер:

Документов, как он выразился, у него не было. Вышли на остановке. Я попытался уговорить его дождаться милиции, составить административный протокол. Я его руками не держал. Пока доставал телефон вызвать сотрудников милиции, он достал баллончик газовый и прыснул в лицо 2 раза.

А дальше – нецензурная брань, приезд скорой помощи. За 2 года работы, признается контролер Эдуард, впервые опасный «заяц» применяет «оружие» такого калибра. Правда, каждый день «веселых» историй на службе – хоть отбавляй. Эдуард, контролер:

Много чего было. И драться лезли в транспорте. Мужчина лет 50-60 устроил драку пассажиров.

Светлана Ажар, контролер пассажирского транспорта Минсктранса:

Перелом был внутрисуставный, растяжения были, синяки на лице были, укусы. То есть всего хватало. Люди кусаются очень часто.

Ревизор Ажар за свои 12 лет повидала такого, что так сразу все и не расскажешь. Безбилетного пассажира вычисляет в два счета. Говорит, убежать пытаются не все. Кто-то надеется на авось. Бывают и «забавные» сцены, когда кадры происходящего напоминают мультфильм «Ну, погоди!».

Отправляемся со скрытой камерой на «охоту» вместе с контролерами. И вот первый инцидент.

Принять деньги «с лавочки» контролеры не имеют право. Оформить нужно все по закону. Так, мирно решить конфликт не получается. Ситуация накаляется и безбилетница начинает убегать. Светлана Ажар:

Я не знаю, чего она боялась. Она мне сказала в транспорте: «Давайте выйдем. Я вам дам документы». Когда вышли, уже все. А без документов оформить нельзя? Светлана Ажар:

Нельзя. После похожих курьезов с опаской на работу теперь ходит и Елена Ралевич. Уж слишком сложно забыть эпизод сентябрьского четверга. Все случилось днем, когда женщина, как обычно, зашла в троллейбус и попросила 60-летнего мужчину предъявить билет. Оказалось, его проездной – заламинирован, да еще и с пометкой хэнд-мэйд. Когда хитрость раскрылась, пассажир пошел в атаку.

Елена Ралевич, контролер пассажирского транспорта Гродненского троллейбусного управления:

Сразу стал толкаться, я даже не успела ничего ему нормально сказать. Я успела схватиться за ручку двери, и он все равно стал толкаться, я начала падать. Он тогда стал на меня ногами наступать. Прошелся по мне ногами, перепрыгнул и убежал.

Поставили ушиб грудной клетки, ушиб пальца.

Эльвира Зеленкевич, контролер пассажирского транспорта Минсктранса:

Очень волнуются. Начинают суетиться. Или в окно видят – подскакивают и начинают трястись. А некоторые очень ведут себя спокойно.

Такие контролера чувствуют издалека, потому успевают выскочить из салона. Главное – быстрые ноги и уверенность в своей безнаказанности.

Еще одна схема – соцсети. Специальные группы, где контролеров с любого маршрута сдают всемирной паутине.

Светлана Ажар:

Может, это молодежь так, в основном. «Где контролеры Минска» – это так группа называется, по-моему. Там нас и фотографируют, и комментируют и так далее. Относиться к этому можно по-разному. А тем временем, история Эдуарда получила продолжение. Со своим обидчиком потерпевший встретился лицом к лицу.

Эдуард, контролер:

Просил прощение за свой поступок. Что еще может человек в такой ситуации сказать? Немужской это поступок просто-напросто.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы Минсктранса:

Человек сидел себе спокойно, без всяких признаков агрессии. Что у него в голове там – непонятно. Но за 55 копеек прыснуть в лицо? Это сверх цинизма.