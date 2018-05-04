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Виртуальный тур по стране, викторины, презентация региональных СМИ: план мероприятий на выставке «СМИ в Беларуси» на 4 мая

04 мая 2018 06:54
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Новости Беларуси. 2018 объявлен годом туризма Беларуси в КНР. Презентация сегодня, 4 мая, пройдет на выставке «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась накануне и продлится до 5 мая.

Сегодня также запланирована презентация региональных СМИ, пройдет круглый стол, посвященный Году малой родины. Гости смогут поучаствовать в викторинах, а также пройти занимательные тесты и совершить виртуальный тур по Беларуси.

Виртуальный тур по стране, викторины, презентация региональных СМИ: план мероприятий на выставке «СМИ в Беларуси» на 4 мая-1

Посетители выставки:
Мы уже ходим третий год сюда, и нам безумно нравится.

Набираешься массу позитива, узнаешь о чем-то новом.

Просто интересно понаблюдать за всем этим действием, как это всё происходит.

Отметим, форум проводится в 22-й раз. Он собрал представителей ведущих телеканалов, радиостанций, периодических изданий, а также информационных агентств страны.

На выставке СМИ представлен и наш телеканал. Сегодня СТВ презентует посетителям новые проекты: «Специальный репортаж» и «Малая родина».

Виртуальный тур по стране, викторины, презентация региональных СМИ: план мероприятий на выставке «СМИ в Беларуси» на 4 мая-4

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

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