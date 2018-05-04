«Впечатляет природа, леса, реки, озёра – в Китае такого нет». Китайские журналисты в большом пресс-туре по Беларуси

Новости Беларуси. Китайские журналисты продолжают открывать для себя Беларусь. Сейчас они в большом пресс-туре по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 мая гости из Поднебесной посетили Национальный художественный музей. Кроме того, наши коллеги уже побывали в Беловежской пуще и Мирском замке, отведали белорусский шоколад. И, как признаются, в своих репортажах они также расскажут о нашем бережном отношении к экологии, уникальной природе и радушии белорусов. Впрочем, такие визиты помогают не только лучше понять традиции и культуру, но и найти возможные точки политического и экономического соприкосновения.

Фу Минсинь, журналист (Китай): В Минске первый раз я была достаточно давно, и с тех пор город изменился просто до неузнаваемости. У вас появилось много новых зданий, скоростные дороги, всё очень современно. Технически город сильно развивается. Одним словом, облик города меняется, и это трудно не заметить.

Лян Фафу, журналист (Китай):

Впечатляет природа, леса, реки, озера – в Китае такого нет. Это значит, что вы уделяете много внимания защите окружающей среды. До этого я не знал, что у вас есть такие красивые замки. Могу сказать точно, наша поездка сыграет определенную роль в сотрудничестве двух стран. Это поможет привлечь не только туристов, но и инвесторов из разных сфер.

В Беларусь в этот раз приехали около 30 китайских журналистов. Это представители центральных и региональных СМИ.