В Минске к лету появятся новые аттракционы
Валерия Яскевич, корреспондент:
Внешний вид парков преображается, а сезон аттракционов вот-вот откроется.
На каруселях можно получить заряд бодрости и энергии, не выезжая за черту города. Рабочие трудятся как пчелки, чтобы привести в порядок любимые детские развлечения. И только если все нюансы учтены, в паспорте аттракциона появляются заветные слова – «допущен к использованию».
Александр Хомчик, заместитель руководителя службы эксплуатации и ремонта аттракционов:
Сейчас мы проводим техническое обслуживание аттракциона «Лебеди». Аттракцион у нас отдыхал всю зиму, перед началом эксплуатации мы обязаны его обслужить: проверить целостности цепей, проверить правильную эксплуатацию всех механизмов. Практически через две недели мы готовы, ждем наших дорогих посетителей.
Ведется полный осмотр всех составляющих, включая визуальные и электрофизические изменения. Аттракционы заработают в конце апреля. Всего в столичных парках около 50 аттракционов. В планах обновить список.
Руслан Косевич, главный инженер ГП «Минскзеленстрой»:
В этом сезоне у нас появятся два новых аттракциона, будут они располагаться в парке Горького. Первый из них надувной игровой комплекс «Жуки», предназначен для детей младшего возраста. Появится он уже к началу сезона. Второй аттракцион – это свадебная карусель. В данный момент мы ожидаем ее поставку. Введется в эксплуатацию, скорее всего, в мае. Это аттракцион семейного типа. Из парка 50-летия аттракцион летающая тарелка переместится в парк Горького, где он будет более востребованным. А в парке имени 900-летия появится аттракцион – детский игровой комплекс «Савана».