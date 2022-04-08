В Минске к лету появятся новые аттракционы

Валерия Яскевич, корреспондент:

Внешний вид парков преображается, а сезон аттракционов вот-вот откроется. На каруселях можно получить заряд бодрости и энергии, не выезжая за черту города. Рабочие трудятся как пчелки, чтобы привести в порядок любимые детские развлечения. И только если все нюансы учтены, в паспорте аттракциона появляются заветные слова – «допущен к использованию».

Александр Хомчик, заместитель руководителя службы эксплуатации и ремонта аттракционов:

Сейчас мы проводим техническое обслуживание аттракциона «Лебеди». Аттракцион у нас отдыхал всю зиму, перед началом эксплуатации мы обязаны его обслужить: проверить целостности цепей, проверить правильную эксплуатацию всех механизмов. Практически через две недели мы готовы, ждем наших дорогих посетителей.

Ведется полный осмотр всех составляющих, включая визуальные и электрофизические изменения. Аттракционы заработают в конце апреля. Всего в столичных парках около 50 аттракционов. В планах обновить список.