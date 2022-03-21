«Ещё не весь потенциал исчерпан». В Смолевичах прошёл фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны»

Новости Беларуси. Лучшие ветеранские коллективы центрального региона собрались в Смолевичах. Здесь состоялся ежегодный областной фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он объединил 300 участников из разных уголков Минской области. Это дуэты, вокально-хоровые и хореографические коллективы, ансамбли и сольные исполнители. Помимо творческой составляющей особое внимание было уделено оригинальности костюмов. Продемонстрировать свои таланты участники смогли не только на сцене. Была организована выставка декоративно-прикладного искусства.

Регина Кузьмич, заместитель председателя Минской областной организации ветеранов: Важно почувствовать, что еще не весь наш потенциал исчерпан, мы бы хотели что-то еще полезное сделать, ведь замечательное слово «патриотизм» заключается не только в том, чтобы защищать страну, но и в том, чтобы быть достойным примером, достойно встретить себя в пожилом возрасте, чтобы быть примером для молодежи.

Сергей Чупин, руководитель ансамбля «Верасень» Дзержинского городского дома культуры:

Как открывался первый раз этот конкурс, может, лет 25 назад, мы приезжали. В репертуар входят белорусские и русские песни, работаем под баян, под фонограмму минус.

Все участники награждены памятными дипломами и денежными сертификатами. По итогам фестиваля лучшие ветеранские коллективы и отдельные исполнители примут участие в финале. Он пройдет в мае 2022 года.