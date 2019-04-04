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Проходка первого тоннеля 3-й линии метро практически завершена

04 апреля 2019 18:38
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Новости Беларуси. Механизированному щиту «Алеся» потребуется еще 10-12 дней работы на участке от будущей станции метро «Вокзальная» до станции «Ковальская слобода», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Проходка первого тоннеля 3-й линии метро практически завершена-1

После комплекс будет демонтирован, но уже в конце мая специалисты снова соберут щит для прокладки параллельного тоннеля.

В связи с этим почти на месяц для движения транспорта будет закрыта улица Жуковского: от Могилевской до Воронянского. Напомним, в столице ведутся работы по строительству четырех станций линии. Первая из них примет пассажиров в 2020 году.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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