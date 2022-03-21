Близки к коллективному иммунитету? Вот сколько белорусов из Минской области прошли полный курс вакцинации

Новости Беларуси. Более 60 % населения завершили полный курс вакцинации в Дзержинском, Копыльском, Крупском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском районах и Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Привились почти 10 % подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Минской области. Подробности в материале Юлии Примы.

Вот она – вакцина от COVID-19. Это эффективный способ избежать инфекции. Ведь не даром говорят, что проще предотвратить, чем лечить. В алесинской амбулатории привиться может любой желающий в удобное для него время. Доз достаточно. Вакцины предлагают на выбор.

Галина Мжачих, помощник врача Алесинской врачебной амбулатории:

Прививаем китайской вакциной, Vero Cell называется, вот. Также у нас есть в наличии российская вакцина «Спутник» – «Гам-КОВИД-Вак». Еще есть «Спутник Лайт» для ревакцинации.