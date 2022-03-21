Прямой эфир

Близки к коллективному иммунитету? Вот сколько белорусов из Минской области прошли полный курс вакцинации

21 марта 2022 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 60 % населения завершили полный курс вакцинации в Дзержинском, Копыльском, Крупском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском районах и Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Привились почти 10 % подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проживающих в Минской области.  

Подробности в материале Юлии Примы.  

Близки к коллективному иммунитету? Вот сколько белорусов из Минской области прошли полный курс вакцинации-1

Вот она – вакцина от COVID-19. Это эффективный способ избежать инфекции. Ведь не даром говорят, что проще предотвратить, чем лечить. В алесинской амбулатории привиться может любой желающий в удобное для него время. Доз достаточно. Вакцины предлагают на выбор.  

Близки к коллективному иммунитету? Вот сколько белорусов из Минской области прошли полный курс вакцинации-4

Галина Мжачих, помощник врача Алесинской врачебной амбулатории:  
Прививаем китайской вакциной,  Vero Cell называется, вот. Также у нас есть в наличии российская вакцина «Спутник» – «Гам-КОВИД-Вак». Еще есть «Спутник Лайт» для ревакцинации.  

Близки к коллективному иммунитету? Вот сколько белорусов из Минской области прошли полный курс вакцинации-7

Юлия Прима, корреспондент:  
Активно вакцинируют не только взрослых, но и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Для этого необходимо пройти предварительный медицинский осмотр и получить согласие родителей.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Вакцинация # общество # Юлия Прима # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не виделись уже полтора месяца». Брестские десантники вернулись в часть после тактических учений
21 марта 2022 14:56

«Не виделись уже полтора месяца». Брестские десантники вернулись в часть после тактических учений

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»
21 марта 2022 14:53

Новый председатель Чашникского райисполкома: «К посевной практически полностью готовы»

В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи
21 марта 2022 14:49

В 2021 году зарегистрировано 6393 случая. В Минске активизировались клещи