«Не виделись уже полтора месяца». Брестские десантники вернулись в часть после тактических учений

Новости Беларуси. Брестские военнослужащие прибыли в место постоянной дислокации после успешного выполнения задач по усилению охраны участков государственной границы на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В расположении части военнослужащих ждали близкие и родные. После информационной атаки в социальных сетях их можно смело причислять к числу выстоявших в войне фейков и слухов. Своих защитников семьи не видели порядка полутора месяцев – ровно столько длился полевой выход.

Ирина Герштейн, мама военнослужащего: Мы не верили этому. Потому что у меня еще один сын отслужил в армии и этот. Мы его спрашивали, он говорил: это все неправда. Мы не верили ни фейкам, никому, ничему. Мы верили своим. Мы знаем, что происходит у нас.

Мария Журан: Служит здесь у меня парень, он старший лейтенант, командир взвода. Не виделись уже полтора месяца. Очень сильно переживала, волновалась. Читала новости и сама себя накручивала в этой ситуации. Но все хорошо, все обошлось. Я очень этому довольна, рада.

Тактические учения брестских десантников начались 10 февраля совместно с российскими военнослужащими. Два этапа прошли на белорусских полигонах, третий, завершающий, заключался в усилении охраны государственной границы от Бреста до Гомеля.

Антон Цуканов, военнослужащий:

То население, которое проживает вдоль государственной границы в приграничной полосе, прекрасно видели, какие подразделения там находились. Что дальше приграничной полосы в стороны Украины мы не продвигались. И те задачи, которые мы выполняли, мы выполняли спокойно, планово. И никаких сверхзадач сродни тем фейкам, которые были: о каком-то продвижении в южном продвижении, о какой-то подготовке, каком-то нападении – не поступало. С поставленными задачами, которые проходили планово и которые наращивало наше руководство в ходе учений, справились на оценку «отлично».

38-я брестская десантно-штурмовая бригада – это элитное подразделение Вооруженных Сил Беларуси. В их силах выполнение задач любого назначения.