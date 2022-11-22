В Минске готовят к открытию снежные трассы. Где и когда белорусы смогут прокатиться на лыжах?

Новости Беларуси. В Минске готовят к открытию лыжные трассы. Этому способствуют низкие температуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На объекте в Веснянке уже начали работать пушки. Самосвалы развозят снег по будущему маршруту. Когда трассу закольцуют, ее будет утрамбовывать спецтехника. Длина – километр. Посетить объект сможет любой желающий. Есть пункты проката, современное оборудование, раздевалки и кафе. На протяжении всей трассы будет работать освещение. Открытие запланировано уже на 26-27 ноября.

Андрей Василевич, председатель футбольного клуба «Минск»:

С помощью специального снегообразующего оборудования получается снег искусственный, который немножко отличается от природного. Он больше кристаллами, гранулами, нежели хлопья, которые у нас падают обычно с неба. Поэтому благодаря этой структуре он дольше лежит.

К зимнему сезону в столице обустраивают порядка 14 лыжных трасс. В парке имени Павлова и в саду Гошкевича такие спортивные площадки откроются в 2022 году впервые.