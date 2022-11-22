Монтаж новогодней ёлки начался в Минске на площади Независимости

Новости Беларуси. Первый снег добавил не только хлопот, но и немного волшебства. Чуть больше месяца остается до Нового года. В Минске активно готовятся к предстоящим праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 ноября на площади Независимости начался монтаж новогодней ели. Сейчас специалисты устанавливают металлический каркас, после чего приступят к украшению конструкции ветками искусственной ели, игрушками и гирляндами.

Всего столицу к Новому году украсят 25 елей. 10 из них уже наряжены. Кроме того, в этом сезоне в городе появятся новые яркие композиции. Больше света станет в том числе в спальных районах. Так, на пересечении улиц Притыцкого и Неманской уже «выросло» пять светодиодных деревьев.