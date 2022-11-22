День расписан по минутам. Посмотрели, как работает участковый в Столбцовском районе
Новости Беларуси. От помощника дежурного оперативной службы до участкового инспектора милиции. Вот уже 10 лет работа Геннадия Маселя связана с органами внутренних дел, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Бумаги занимают больше половины времени, но мы попросили в этот день сделать исключение и показать нам участок.
Подробнее в сюжете Марии Царикевич.
Участковый инспектор милиции Геннадий Масель на службе 10 лет. На его участке около 4 000 жителей. Поэтому ежедневно общение с людьми, профилактическая работа, улаживание конфликтов. Все заявления на строгом учете. Говорит: такая работа ему по душе, о службе в милиции мечтал с детства.
Геннадий Масель, участковый инспектор милиции Столбцовского РОВД:
Начал службу я в 2012 году с должности помощника дежурного оперативной службы. Работал там на протяжении четырех лет, затем получил первое офицерское звание – младшего лейтенанта милиции. Работал в инспекции по делам несовершеннолетних. Примерами были родственники, два моих дяди. Один возглавлял милицию, Столбцовский РОВД, а второй работает заместителем начальника Следственного комитета, тоже в Столбцах. Они были примерами для подражания.
Подробности в видеоматериале.