День расписан по минутам. Посмотрели, как работает участковый в Столбцовском районе

Новости Беларуси. От помощника дежурного оперативной службы до участкового инспектора милиции. Вот уже 10 лет работа Геннадия Маселя связана с органами внутренних дел, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Бумаги занимают больше половины времени, но мы попросили в этот день сделать исключение и показать нам участок. Подробнее в сюжете Марии Царикевич.

Участковый инспектор милиции Геннадий Масель на службе 10 лет. На его участке около 4 000 жителей. Поэтому ежедневно общение с людьми, профилактическая работа, улаживание конфликтов. Все заявления на строгом учете. Говорит: такая работа ему по душе, о службе в милиции мечтал с детства.