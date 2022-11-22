Новый свинокомплекс на 24 тыс голов в Пинском районе планируют запустить в начале 2023-го

Новости Беларуси. Новый свинокомплекс на 24 тысячи голов строится в Пинском районе. Он станет уже вторым по счету на Пинщине и позволит полностью уйти от сырьевой зависимости местному мясокомбинату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение о строительстве объекта поддержал глава государства. К его возведению приступили весной 2022 года, сегодня готовность оценивается на уровне 90 %. Специалисты уже монтируют технологическое оборудование, которое значительно превосходит аналоги по энергоэффективности и экономии ресурсов – тепла и света. Запустить комплекс планируют уже в начале 2023 года. Заказчиком нового проекта выступает Пинский комбинат хлебопродуктов, у которого уже есть опыт работы.

Василий Невар, директор Пинского комбината хлебопродуктов:

В 2015 году был запущен комплекс «Бокиничи» по выращиванию свинины. Сегодня мы гордимся, что он самый продуктивный свиноводческий комплекс в республике. Мы выращиваем ежегодно 4 700 тонн свинины, у нас самые высокие привесы. Сегодня здесь используется самое технологическое новое оборудование, у нас есть хороший кадровый потенциал, поэтому я уверен, что еще такое количество свинины мы произведем на новом комплексе. Тогда регион будет полностью обеспечен свининой.