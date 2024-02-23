БелАЭС произвела более 25,4 млрд кВт.ч с момента включения первого энергоблока – Каранкевич

Ввод в промышленную эксплуатацию БелАЭС, строительство и модернизация электросетей, газификация квартир и добыча торфа. В Минске подвели итоги работы организаций, входящих в систему Министерства энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2023 год проделана большая работа. По всей стране построили и модернизировали более 2,5 тысячи километров электросетей. К 56 сельским населенным пунктам подвели газ. То есть пользоваться им теперь могут жители порядка 13 тысяч квартир и домовладений. Еще одно важное направление, которое не остается без внимания, – торфяная промышленность. В 2023 году в стране добыли более двух миллионов тонн торфа. Ну, а самым масштабным событием для энергетической отрасли стал ввод в промышленную эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Ввод ее в эксплуатацию был обеспечен в 2023 году, 1 ноября, и с момента включения первого энергоблока в сеть, напомню, это было 3 ноября 2020 года, уже на Белорусской атомной электростанции произведено более 25,4 миллиарда киловаттов-часов электрической энергии, что позволило заместить порядка 6,7 миллиарда метров кубических природного газа.