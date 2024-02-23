В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны

Каждый год 23 февраля в Беларуси вспоминают тех, благодаря кому мы можем спокойно жить на своей земле, работать и растить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мир достался нам в наследство от наших героических предков, которые защищали Родину ценой собственных жизней. Чтить этот подвиг – наша святая обязанность. Память воинов Великой Отечественной войны почтили сегодня в столице.

Венки и сотни цветов легли к Вечному огню и монументу на площади Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур, администрации города, профсоюзов, общественных и молодежных объединений.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Этот день объединяет всех жителей Беларуси, которые прекрасно понимают, когда мы делаем все для того, чтобы наша страна была мирной, чтобы у нас было все хорошо, это важно. И вот это единое стремление людей сегодня консолидировано доказать единение нашей страны, наверное, сближает всех, кто присутствует сегодня на многочисленных митингах.

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:

Самое дорогое на земле – это мир, спокойствие и благополучие. И сегодняшний праздник, День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, символизирует мужество, героизм и, самое главное, преемственность поколений.

По случаю праздника в Минске, как и во всех уголках Беларуси, проходят торжественные мероприятия. Концерты, патриотические акции – слова благодарности сегодня принимают защитники.