Прямой эфир

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны

23 февраля 2024 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый год 23 февраля в Беларуси вспоминают тех, благодаря кому мы можем спокойно жить на своей земле, работать и растить детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мир достался нам в наследство от наших героических предков, которые защищали Родину ценой собственных жизней. Чтить этот подвиг – наша святая обязанность. Память воинов Великой Отечественной войны почтили сегодня в столице.

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны-1

Венки и сотни цветов легли к Вечному огню и монументу на площади Победы. В церемонии приняли участие представители силовых структур, администрации города, профсоюзов, общественных и молодежных объединений.

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Этот день объединяет всех жителей Беларуси, которые прекрасно понимают, когда мы делаем все для того, чтобы наша страна была мирной, чтобы у нас было все хорошо, это важно. И вот это единое стремление людей сегодня консолидировано доказать единение нашей страны, наверное, сближает всех, кто присутствует сегодня на многочисленных митингах.

В Минске на площади Победы почтили память воинов Великой Отечественной войны-7

Алексей Колыванов, военный комиссар Минска:
Самое дорогое на земле – это мир, спокойствие и благополучие. И сегодняшний праздник, День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, символизирует мужество, героизм и, самое главное, преемственность поколений.

По случаю праздника в Минске, как и во всех уголках Беларуси, проходят торжественные мероприятия. Концерты, патриотические акции – слова благодарности сегодня принимают защитники.

# День защитника Отечества # общество # Владимир Кухарев # Алексей Колыванов

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: на наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси!
23 февраля 2024 10:37

Лукашенко: на наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси!

«Школьники будут экскурсоводами». Чем ещё уникален проект «Музейный код «Патриот»?
23 февраля 2024 09:42

«Школьники будут экскурсоводами». Чем ещё уникален проект «Музейный код «Патриот»?

Белорусские таможенники передали гумпомощь для детей Донбасса фонду Талая
23 февраля 2024 08:51

Белорусские таможенники передали гумпомощь для детей Донбасса фонду Талая