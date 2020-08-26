В Минске единовременную выплату к учебному году получат более 29,5 тысяч школьников

Новости Беларуси. В школу – с хорошим настроением и полными ранцами. 140 девчонок и мальчишек получили свои первые портфели накануне 1 сентября. Благотворительная акция, которая длилась в Минске с конца июля, завершилась масштабным праздником в кинотеатре «Беларусь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В течение месяца столичные предприятия и неравнодушные минчане собирали канцелярские принадлежности, сладкие подарки и одежду для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Екатерина Старовойтова:

У меня шестеро детей: два студента, уже три школьника и один садовский ребенок. Просто остановило, что не надо все сразу скопом покупать, уже немножко более рационально все это дело распределяешь.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

Горисполком нам очень помог, открывая точки в больших универмагах по сбору канцтоваров, которые потом мы собираем и раскладываем в эти рюкзаки.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

К этой акции подключились и предприятия, и организации города. Традиционно Минский городской исполнительный комитет производит выплаты единовременной материальной помощи детишкам из многодетных семей, детишкам, которые являются учащимися учреждений образования столицы. Размер этой выплаты – 30 % от бюджета прожиточного минимума. В этом году такую выплату получат более 29,5 тысячи школьников.