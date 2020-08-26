Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище
Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Вода в системе проверяется по 50 параметрам. Пробы берут еженедельно. Последний вердикт – в специально оборудованных для этого местах купаться можно. Под запрет периодически попадают лишь несколько пляжей. Рыбу ловить тоже никто не запрещает. Водится плотва, подлещики и даже щука. К слову, обитатели в рукотворные водоемы попали из реки Вилии. Она и стала началом Вилейско-Минской водной системы.
Здесь построили дамбу, благодаря которой в 1973 году образовалось Вилейское водохранилище. А оно состоит из 240 миллионов кубов воды. Площадь Вилейского водохранилища – почти 74 квадратных километра, это немногим меньше озера Нарочь.
Олег Гулевич, начальник Вилейского цеха Минскводоканала:
Регулирование стоков воды Вилейского водохранилища, мы регулируем воду, сброс и поддерживаем уровень водохранилища в правильном состоянии.
Говорят, вода камень точит. Но к бетону, из которой состоит дамба, это не относится. Она все еще как новенькая. На строительство ушло 300 тысяч кубометров камня и 120 тысяч кубов бетона. Попасть на дамбу не так-то просто. Она охраняется. Чтобы побывать на экскурсии, нужно получить письменное разрешение.
Если с дамбой что-то случится – Вилейка уйдет под воду. Но, заверяют специалисты, второй Атлантиды не случится. Все строго контролируется.
Олег Гулевич:
Уровень воды обычно поднимается весной, когда идет весенний паводок, есть дождевой паводок, но это самый непредсказуемый, можно сказать, самый опасный, но все это регулируется, мы все это контролируем. Прослужит долго – это точно, на века точно хватит.
Вероника Сайко, корреспондент:
Еще на 100 лет?
Олег Гулевич:
Минимум.
Вероника Сайко:
Какие-то текущие ремонты тут происходят?
Олег Гулевич:
Да, обязательно.
Вероника Сайко:
Например, какие?
Олег Гулевич:
Замена канатного механизма, потом замена подшипников, такое все техническое, механическое.
С дамбы открывается обзор сразу на две гидроэлектростанции. Всего на берегу Вилейско-Минской системы располагается 7 таких домиков. Они позволяют на 7 % покрывать расходы на электроэнергию Минскводоканала.
Олег Гулевич:
Это первая гидроэлектростанция, которая была построена в 1998 году, их роль – выработка электроэнергии.
Если кратко описывать Вилейско-Минскую водную систему, то это механизм переброса воды из Вилии в Свислочь. Вот только Минск находится на возвышенности, поэтому каналу приходится подниматься на высоту до 71 метра относительно уровня воды в Вилейском водохранилище. Осуществляется это с помощью насосных станций. Их всего шесть. Есть и другие интересные инженерные сооружения на маршруте системы.