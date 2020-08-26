Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище

Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Вода в системе проверяется по 50 параметрам. Пробы берут еженедельно. Последний вердикт – в специально оборудованных для этого местах купаться можно. Под запрет периодически попадают лишь несколько пляжей. Рыбу ловить тоже никто не запрещает. Водится плотва, подлещики и даже щука. К слову, обитатели в рукотворные водоемы попали из реки Вилии. Она и стала началом Вилейско-Минской водной системы.

Здесь построили дамбу, благодаря которой в 1973 году образовалось Вилейское водохранилище. А оно состоит из 240 миллионов кубов воды. Площадь Вилейского водохранилища – почти 74 квадратных километра, это немногим меньше озера Нарочь.

Олег Гулевич, начальник Вилейского цеха Минскводоканала:

Регулирование стоков воды Вилейского водохранилища, мы регулируем воду, сброс и поддерживаем уровень водохранилища в правильном состоянии.

Говорят, вода камень точит. Но к бетону, из которой состоит дамба, это не относится. Она все еще как новенькая. На строительство ушло 300 тысяч кубометров камня и 120 тысяч кубов бетона. Попасть на дамбу не так-то просто. Она охраняется. Чтобы побывать на экскурсии, нужно получить письменное разрешение.

Если с дамбой что-то случится – Вилейка уйдет под воду. Но, заверяют специалисты, второй Атлантиды не случится. Все строго контролируется.

Олег Гулевич:

Уровень воды обычно поднимается весной, когда идет весенний паводок, есть дождевой паводок, но это самый непредсказуемый, можно сказать, самый опасный, но все это регулируется, мы все это контролируем. Прослужит долго – это точно, на века точно хватит.

Вероника Сайко, корреспондент:

Еще на 100 лет? Олег Гулевич:

Минимум. Вероника Сайко:

Какие-то текущие ремонты тут происходят? Олег Гулевич:

Да, обязательно. Вероника Сайко:

Например, какие? Олег Гулевич:

Замена канатного механизма, потом замена подшипников, такое все техническое, механическое.

С дамбы открывается обзор сразу на две гидроэлектростанции. Всего на берегу Вилейско-Минской системы располагается 7 таких домиков. Они позволяют на 7 % покрывать расходы на электроэнергию Минскводоканала. Олег Гулевич:

Это первая гидроэлектростанция, которая была построена в 1998 году, их роль – выработка электроэнергии.