Прямой эфир

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище

26 августа 2020 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.   

Вода в системе проверяется по 50 параметрам. Пробы берут еженедельно. Последний вердикт – в специально оборудованных для этого местах купаться можно. Под запрет периодически попадают лишь несколько пляжей. Рыбу ловить тоже никто не запрещает. Водится плотва, подлещики и даже щука. К слову, обитатели в рукотворные водоемы попали из реки Вилии. Она и стала началом Вилейско-Минской водной системы.     

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -1

Здесь построили дамбу, благодаря которой в 1973 году образовалось Вилейское водохранилище. А оно состоит из 240 миллионов кубов воды. Площадь Вилейского водохранилища – почти 74 квадратных километра, это немногим меньше озера Нарочь.

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -4

Олег Гулевич, начальник Вилейского цеха Минскводоканала:
Регулирование стоков воды Вилейского водохранилища, мы регулируем воду, сброс и поддерживаем уровень водохранилища в правильном состоянии.

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -7

Говорят, вода камень точит. Но к бетону, из которой состоит дамба, это не относится. Она все еще как новенькая. На строительство ушло 300 тысяч кубометров камня и 120 тысяч кубов бетона. Попасть на дамбу не так-то просто. Она охраняется. Чтобы побывать на экскурсии, нужно получить письменное разрешение. 

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -10

Если с дамбой что-то случится – Вилейка уйдет под воду. Но, заверяют специалисты, второй Атлантиды не случится. Все строго контролируется.  

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -13

Олег Гулевич:
Уровень воды обычно поднимается весной, когда идет весенний паводок, есть дождевой паводок, но это самый непредсказуемый, можно сказать, самый опасный, но все это регулируется, мы все это контролируем. Прослужит долго – это точно, на века точно хватит.

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -16

Вероника Сайко, корреспондент:
Еще на 100 лет?

Олег Гулевич:
Минимум.

Вероника Сайко:
Какие-то текущие ремонты тут происходят?

Олег Гулевич:
Да, обязательно.

Вероника Сайко:
Например, какие?

Олег Гулевич:
Замена канатного механизма, потом замена подшипников, такое все техническое, механическое.

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -19

С дамбы открывается обзор сразу на две гидроэлектростанции. Всего на берегу Вилейско-Минской системы располагается 7 таких домиков. Они позволяют на 7 % покрывать расходы на электроэнергию Минскводоканала.  

Олег Гулевич:
Это первая гидроэлектростанция, которая была построена в 1998 году, их роль – выработка электроэнергии.

Если с дамбой что-то случится – город уйдёт под воду. Как поддерживается уровень воды в Вилейском водохранилище -22

Если кратко описывать Вилейско-Минскую водную систему, то это механизм переброса воды из Вилии в Свислочь. Вот только Минск находится на возвышенности, поэтому каналу приходится подниматься на высоту до 71 метра относительно уровня воды в Вилейском водохранилище. Осуществляется это с помощью насосных станций. Их всего шесть. Есть и другие интересные инженерные сооружения на маршруте системы.

# Водоснабжение # общество # Вероника Сайко # Фотофакт # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему
26 августа 2020 14:05

Проект был выполнен киевским институтом. Как строили Вилейско-Минскую водную систему

Молодой человек рассказал, как бросал камни в сотрудников милиции: «Азарт какой-то, может. Влияние толпы»
26 августа 2020 13:35

Молодой человек рассказал, как бросал камни в сотрудников милиции: «Азарт какой-то, может. Влияние толпы»

Армейские международные игры в Беларуси: участники состязания на скорость принимали радиограммы
26 августа 2020 11:37

Армейские международные игры в Беларуси: участники состязания на скорость принимали радиограммы