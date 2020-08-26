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В Минской области уже можно собирать бруснику. А когда сезон клюквы?

26 августа 2020 14:48
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Новости Беларуси. В Минской области установили сроки сбора лесной брусники и клюквы. Это необходимо, чтобы уберечь ягоды от очень нетерпеливых сборщиков, дать им созреть и вырасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области уже можно собирать бруснику. А когда сезон клюквы?-1

В Любанском лесничестве отмечают, что уже можно выезжать в лес за брусникой. А вот клюкву можно будет собирать только с 4 сентября. За нарушение этих сроков предусмотрен штраф от 500 до почти 3 000 рублей.

В Минской области уже можно собирать бруснику. А когда сезон клюквы?-4

Александр Варвашевич, инженер по охране и защите леса Любанского лесхоза:
Кроме того, что придется заплатить штраф в указанном размере, придется еще заплатить ущерб. Ущерб определяется согласно объему собранной клюквы, то есть за 1 килограмм незаконно собранной клюквы ущерб составляет 1,2 базовые величины.

В Минской области уже можно собирать бруснику. А когда сезон клюквы?-7

Желающих отправиться в лес традиционно много. В лесном хозяйстве напоминают, что бруснику и клюкву нужно собирать исключительно руками, чтобы сохранить и сами ягоды, и растение.

# Урожай # общество # Александр Варвашевич # Фотофакт

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