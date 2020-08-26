Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

Новости Беларуси. Материальную помощь к новому учебному году получили более 1 000 школьников Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такая поддержка оказывается многодетным семьям с детьми соответствующего возраста. Таких семей в Логойском районе более 500, почти все они уже получили денежные выплаты. Это 25 % прожиточного минимума на каждого школьника – около 65 рублей. На деньги можно купить портфели, школьные принадлежности и одежду.

Ирма Джарсалия, заведующая отделения Логойского территориального центра социального обслуживания населения:

С целью оказания поддержки семьям, воспитывающим детей-школьников, к новому учебному году проводится благотворительная акция «Скоро в школу». Выделенные средства будут потрачены на закупку канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.

По месту работы родителей также оказывается материальная помощь. В этом году уже оказано 29 многодетным и малообеспеченным семьям – в них 87 школьников – на общую сумму 2 295 белорусских рублей. Гуманитарная помощь будет оказана девяти семьям – в них 22 школьника – на сумму 1485 белорусских рублей.