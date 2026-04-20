В Минске чествовали ветеранов службы МЧС

За сотнями спасенных жизней и тысячами ликвидированных чрезвычайных ситуаций стоит мужество и колоссальный опыт спасателей. Их работа зачастую – на грани человеческих возможностей, а для тех, к кому они пришли на помощь – это настоящий подвиг. Ветеранов-спасателей чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале – бывшие работники МЧС, военизированной пожарной службы и пожарной охраны, которые на протяжении десятилетий вели борьбу с огненной стихией и техногенными катастрофами. За многолетнюю службу, преданность делу и вклад в обеспечение безопасности страны ветеранам были вручены юбилейные медали и почетные грамоты. Глава ведомства Вадим Синявский подчеркнул неоценимую роль старшего поколения в становлении службы.

Александр Кудряшов, председатель Центрального совета БОО «Спасатель»:

Наша задача – отдать те знания, которые получили за всю свою жизнь. И те люди, которые у нас сегодня состоят в ветеранской организации, они с большим удовольствием встречаются с действующими работниками МЧС. Особенно с молодыми работниками. Для того чтобы поделиться своими знаниями.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Вы по-настоящему золотой фонд Министерства по чрезвычайным ситуациям, нашего современного спасательного ведомства, которое было создано Президентом еще в 1994 году, а по-настоящему преобразовало современный контур офицеров-спасателей, спасателей, все те функции и задачи, которые мы выполняем, в 1999 году.

Для ветеранов подразделений МЧС организовали экскурсионную программу. Они посетили Институт переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС, где ознакомились с современными методиками подготовки нового поколения спасателей, а также побывали на белорусском предприятии «ПОЖСНАБ», оценив новейшие образцы производимой в стране пожарной техники.