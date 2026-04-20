Большинство россиян считают Беларусь наиболее успешным государством СНГ

Беларусь нередко фигурирует в рейтингах и социологических исследованиях мирового и регионального масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот свежий пример от аналитического центра ВЦИОМ – самой авторитетной российской площадки по изучению общественного мнения.
Так вот, 3/4 россиян, или 75 %, считают Беларусь наиболее успешным государством СНГ. Таковы результаты последнего опроса. При этом 83 % респондентов называют нашу страну надежным партнером на международной арене. Что показательно, по этим критериям за последние 10 лет отмечается уверенный рост – 7 и 17 процентных пунктов соответственно, что подтверждает геополитическую прочность Союзного государства Беларуси и России как эталонного интеграционного объединения на постсоветском пространстве.
На этом фоне вдвойне показательны результаты недавнего социсследования в Молдове, которая, по сути, стала разменной монетой в противостоянии ЕС и России. Жители этой страны считают самыми авторитетными зарубежными лидерами президентов Лукашенко и Путина. С результатами 53 и 52 % соответственно они в начале года возглавили рейтинг политиков, которым здесь доверяют.
В международном масштабе Беларусь всегда имела репутацию государства с высоким уровнем человеческого потенциала. И вот свежее подтверждение от официального сайта International IQ Test, где наша страна вошла в топ-20 по уровню интеллекта в 2026-м.
После исследования 1 миллиона 200 тысяч человек Беларусь заняла 17-ю строчку с результатом более чем 101. И это выше среднемирового уровня IQ. Республика Корея, Китай, Япония – так выглядит тройка лидеров. Россия – на шестой позиции. А вот всех европейских соседей Беларусь оставила далеко позади: Литва – на 30-м месте, Польша – на 40-м, Латвия – на 43-й позиции, а Украина и вовсе в середине восьмого десятка.
Столь прочная интеллектуальная база позволяет Беларуси делать ставку на инновационные производства. Самый яркий пример, безусловно, атомная станция в Островце, два реактора которой уже генерируют около 40 % всей потребляемой в стране электроэнергии.
Но история про Белорусскую атомную станцию не только про новый уклад национальной экономики. Это еще и про принципиально новые компетенции, которые получили белорусские специалисты. А это и есть двигатель прогресса и в национальной экономике, и в конкурентоспособности ее отраслей. Иными словами, если постараться и грамотно подойти к делу, мы все можем сами. Ну или почти все.
ЭКСКЛЮЗИВ! Так близко к ядерному реактору не был никто! Показываем, как выглядит градирня БелАЭС изнутри.