Большинство россиян считают Беларусь наиболее успешным государством СНГ

Беларусь нередко фигурирует в рейтингах и социологических исследованиях мирового и регионального масштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот свежий пример от аналитического центра ВЦИОМ – самой авторитетной российской площадки по изучению общественного мнения.

Так вот, 3/4 россиян, или 75 %, считают Беларусь наиболее успешным государством СНГ. Таковы результаты последнего опроса. При этом 83 % респондентов называют нашу страну надежным партнером на международной арене. Что показательно, по этим критериям за последние 10 лет отмечается уверенный рост – 7 и 17 процентных пунктов соответственно, что подтверждает геополитическую прочность Союзного государства Беларуси и России как эталонного интеграционного объединения на постсоветском пространстве.

На этом фоне вдвойне показательны результаты недавнего социсследования в Молдове, которая, по сути, стала разменной монетой в противостоянии ЕС и России. Жители этой страны считают самыми авторитетными зарубежными лидерами президентов Лукашенко и Путина. С результатами 53 и 52 % соответственно они в начале года возглавили рейтинг политиков, которым здесь доверяют.