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Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил

20 апреля 2026 16:50
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Выработка единых механизмов по защите от кибератак объектов критической инфраструктуры, противодействию терроризму, продолжение курса на сохранение исторической справедливости.

Такие инициативы были озвучены белорусской стороной на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию из Минска возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания.

Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил-2

Беларусь вынуждена быть готовой к разным сценариям. Вот и этой весной мы провели проверку боеготовности Вооруженных Сил. Масштабный экзамен помог определить сильные стороны нашей армии, а ряд замечаний позволят в будущем устранить недоработки. Создание надежного щита на белорусских рубежах отвечает не только национальным интересам, но в том числе и партнерству в рамках ОДКБ. 

Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?

Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проверка направлена в первую очередь на то, чтобы оценить боеспособность, боеготовность наших Вооруженных Сил. Насколько они способны выполнять те задачи, которые могут возникнуть в реальной обстановке. И я услышал сегодня от своих коллег, что такие же мероприятия, в том числе в рамках ОДКБ, запланированы и проводятся на территории стран Содружества, в том числе с участием представителей Вооруженных Сил разных стран. Это необходимо.

# Военные учения # Игорь Сергеенко # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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