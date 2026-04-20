Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил

Выработка единых механизмов по защите от кибератак объектов критической инфраструктуры, противодействию терроризму, продолжение курса на сохранение исторической справедливости. Такие инициативы были озвучены белорусской стороной на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию из Минска возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания.

Беларусь вынуждена быть готовой к разным сценариям. Вот и этой весной мы провели проверку боеготовности Вооруженных Сил. Масштабный экзамен помог определить сильные стороны нашей армии, а ряд замечаний позволят в будущем устранить недоработки. Создание надежного щита на белорусских рубежах отвечает не только национальным интересам, но в том числе и партнерству в рамках ОДКБ. Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?