Сергеенко: на территории стран СНГ запланированы и проводятся мероприятия по проверке Вооруженных Сил
Выработка единых механизмов по защите от кибератак объектов критической инфраструктуры, противодействию терроризму, продолжение курса на сохранение исторической справедливости.
Такие инициативы были озвучены белорусской стороной на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию из Минска возглавил председатель Палаты представителей Национального собрания.
Беларусь вынуждена быть готовой к разным сценариям. Вот и этой весной мы провели проверку боеготовности Вооруженных Сил. Масштабный экзамен помог определить сильные стороны нашей армии, а ряд замечаний позволят в будущем устранить недоработки. Создание надежного щита на белорусских рубежах отвечает не только национальным интересам, но в том числе и партнерству в рамках ОДКБ.
Единый щит от кибератак – что предложила белорусская сторона на заседании ПА ОДКБ в Москве?
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Проверка направлена в первую очередь на то, чтобы оценить боеспособность, боеготовность наших Вооруженных Сил. Насколько они способны выполнять те задачи, которые могут возникнуть в реальной обстановке. И я услышал сегодня от своих коллег, что такие же мероприятия, в том числе в рамках ОДКБ, запланированы и проводятся на территории стран Содружества, в том числе с участием представителей Вооруженных Сил разных стран. Это необходимо.