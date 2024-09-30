В Минске чествовали лучших педагогов – 30 лучших учителей удостоены знака «Отличник образования»

Лучших педагогов столицы чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители сферы образования и ветераны педагогического труда.
Лучших педагогов столицы чествовали в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В зале – представители сферы образования и ветераны педагогического труда.
В их адрес – теплые слова благодарности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм. 30 лучших учителей удостоены почетных грамот, а также – нагрудного знака «Отличник образования». В подарок педагогам – творческие номера.
Елена Булат, педагог дополнительного образования студии «Гармония» центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч»:
Я работаю уже больше 30 лет в изостудии. Награда совершенно неожиданная. «Отличник образования». Очень приятно. Памятная медаль. Сюрприз для меня.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В преддверии этого праздника, конечно же, мы поздравляем всех наших уважаемых учителей, желаем здоровья, успехов, удачи и, конечно же, благодарных учеников, которые со временем, возможно, займут их место и тоже будут продолжать их благородный труд.
Профессия педагога непростая, она требует навыков и знаний, но самое главное – любви к своей профессии и детям. Сегодня в школах и гимназиях Минска работают порядка 16 тысяч профессионалов своего дела. Нынче их дружные ряды пополнили более тысячи молодых специалистов. Их с радостью встретили опытные коллеги, которые на ближайшее время станут грамотными наставниками.